Итальянский журналист Sky Italia Фабио Каресса рассказал о манере общения владельца «Челси» Романа Абрамовича и бывшего тренера клуба Карло Анчелотти.

«Анчелотти мне рассказал, что Абрамович часто писал ему одно и то же, особенно если дела шли не очень хорошо. Он посылал ему вопросительный знак. В ответ гений, то есть Карло, отвечал восклицательным знаком», – цитирует Карессу The Sun.

Анчелотти работал в «Челси» с 2009 года по 2011-й и завоевал три трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.

Недавно 60-летнего тренера уволили из «Наполи» после выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Возможно, вскоре он возглавит «Эвертон».

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