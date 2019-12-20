Getty Images

Абрамович отправлял Анчелотти вопросительные знаки после неудачных матчей

Абрамович отправлял Анчелотти вопросительные знаки после неудачных матчей
Eurosport

1 час назад

Вот и поговорили.

Итальянский журналист Sky Italia Фабио Каресса рассказал о манере общения владельца «Челси» Романа Абрамовича и бывшего тренера клуба Карло Анчелотти.

«Анчелотти мне рассказал, что Абрамович часто писал ему одно и то же, особенно если дела шли не очень хорошо. Он посылал ему вопросительный знак. В ответ гений, то есть Карло, отвечал восклицательным знаком», – цитирует Карессу The Sun.

  • Анчелотти работал в «Челси» с 2009 года по 2011-й и завоевал три трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.
  • Недавно 60-летнего тренера уволили из «Наполи» после выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Возможно, вскоре он возглавит «Эвертон».

«Ман Сити» требует от «Арсенала» 2,35 млн евро компенсации за Артету

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте