Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть клуб до окончания действия контракта, если руководство не примет его условия по трансферной политике.

По информации The Athletic, 48-летний коуч требует купить в летнее трансферное окно минимум трех футболистов: центрального защитника, левого защитника и нападающего. В противном случае он продолжит работу в другом клубе.

Контракт Пепа действителен до 30 июня 2021 года, в соглашении есть пункт о досрочном расторжении.

После 17 туров чемпионата Англии «Сити» идет на третьем месте, уступая 14 очков «Ливерпулю» и четыре – «Лестеру».

The Times: Гвардиола может разорвать контракт с «Сити» уже в конце сезона

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