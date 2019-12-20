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The Athletic: Гвардиола покинет «Сити», если летом ему не купят трех футболистов
Ультиматумы от Пепа.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть клуб до окончания действия контракта, если руководство не примет его условия по трансферной политике.
По информации The Athletic, 48-летний коуч требует купить в летнее трансферное окно минимум трех футболистов: центрального защитника, левого защитника и нападающего. В противном случае он продолжит работу в другом клубе.
- Контракт Пепа действителен до 30 июня 2021 года, в соглашении есть пункт о досрочном расторжении.
- После 17 туров чемпионата Англии «Сити» идет на третьем месте, уступая 14 очков «Ливерпулю» и четыре – «Лестеру».
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