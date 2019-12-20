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«До меня такие слухи не доходили». Сульшер – о приезде Холанна в Манчестер
В футболе развивается новый детектив.
Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанн прибыл в Манчестер – возможно, чтобы провести переговоры с «Манчестер Юнайтед».
По информации норвежского издания Aftenbladet, 19-летний футболист прибыл вместе с отцом. Также на Холанна претендуют дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» и «Милан».
Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер опроверг факт переговоров. «Не думаю, что Холанн на пути сюда. До меня такие слухи не доходили. Я не комментирую ситуацию об игроках других команд. Он не летит в Манчестер, потому что... Я знаю парня и его друзей. Не думаю, что он будет проводить рождественские каникулы в Манчестере. Если я не ошибаюсь, нельзя просто так уехать из города, где он живет, так что приходится летать с пересадками», – цитирует Сульшера официальный сайт клуба.
- Сульшер работал с Холанном, когда возглавлял «Молде».
- В текущем сезоне он забил 28 мячей в 22 играх.
«МЮ» интересуется Холанном, но может забыть о нем. В 2001 году Рой Кин сломал карьеру его отца