Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанн прибыл в Манчестер – возможно, чтобы провести переговоры с «Манчестер Юнайтед».

По информации норвежского издания Aftenbladet, 19-летний футболист прибыл вместе с отцом. Также на Холанна претендуют дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» и «Милан».

Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер опроверг факт переговоров. «Не думаю, что Холанн на пути сюда. До меня такие слухи не доходили. Я не комментирую ситуацию об игроках других команд. Он не летит в Манчестер, потому что... Я знаю парня и его друзей. Не думаю, что он будет проводить рождественские каникулы в Манчестере. Если я не ошибаюсь, нельзя просто так уехать из города, где он живет, так что приходится летать с пересадками», – цитирует Сульшера официальный сайт клуба.

Сульшер работал с Холанном, когда возглавлял «Молде».

В текущем сезоне он забил 28 мячей в 22 играх.

«МЮ» интересуется Холанном, но может забыть о нем. В 2001 году Рой Кин сломал карьеру его отца

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