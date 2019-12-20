Сульшер далеко не физрук, но первый год в «МЮ» вышел слабым. Что будет дальше?

Ровно год назад «дьяволы» вышвырнули Жозе Моуринью и молниеносно назначили Уле-Гуннара Сульшера. Это странное решение казалось банальным заигрыванием с фанатами: норвежца всегда обожали на «Олд Траффорд», плюс он неплохо развивался в «Мольде», так что боссы «МЮ» ничем не рисковали, когда пригласили экс-форварда попрактиковаться до конца сезона.

Внезапно Уле начал побеждать, причем крайне размашисто и нагло: сначала монструозные 12 голов в первых трех матчах, чуть позже – легендарный вынос «ПСЖ» в Париже и полноценный контракт с «МЮ». Приход Сульшера казался магией (норвежца тут же сравнили с волшебным Зиданом), но затем все сломалось. В Лиге чемпионов манкунианцев жестоко казнила «Барса», а в Премьер-лиге Уле познакомился с регрессом к среднему: победная серия мутировала в поражения от «Вулверхэмптона», «Эвертона» и «Кардиффа».

Уле-Гуннар Сульшер, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Самое ужасное, что с конца весны практически ничего не поменялось. «МЮ» в сезоне-2019/20 безумно напоминает команду, которая приземлилась на шестое место в прошлом чемпионате. Глобально это все те же «дьяволы», которых тренировал Моуринью. Например, недавно на Planet Football сравнили основные показатели (победы, забитые, пропущенные) в последних 50 матчах Особенного и первых 50 играх Сульшера. Вся статистика плюс-минус одинаковая – в плане результата норвежец остался на том же уровне. Более того, в прошлом розыгрыше АПЛ у «МЮ» было на очко больше после 17 тура, чем сейчас – вот и еще одно доказательство стагнации «дьяволов».

Любое достижение Уле-Гуннара можно легко обесценить. Например, Маркус Рэшфорд проводит лучший сезон не из-за Сульшера, а лишь благодаря тому, что сам повзрослел и возмужал. Его прогресс релевантнее всего сравнить с ростом Эдегора: очевидно, что Мартин зажигал в «Витессе» совсем не из-за тренерских скиллов Лео Слуцкого, а из-за зрелости.

Такая же история с большими матчами: «МЮ» – единственная команда, которая сдержала «Ливерпуль», а еще Уле грохнул «Челси» (дважды), «Тоттенхэм», «Сити» и могучий «Лестер». При этом рекордный винстрайк в АПЛ – жалких две встречи, а в списке поражений есть «Пэлас», «Борнмут» и «Ньюкасл». Короче, глобально «МЮ» мало чем отличается от «Уфы» Вадима Евсеева – тоже регулярно мочит лидеров и стабильно спотыкается на андердогах.

Виктор Линделёф, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Если говорить объективно, то Сульшера нужно похвалить за внедрение молодых игроков. Сумасшедший факт: самому возрастному автору гола в составе «МЮ» всего 25 лет (это Виктор Линделёф), а самому молодому недавно исполнилось 18 (Мэйсон Гринвуд). Подготовка к играм против топов тоже достойная: Пепу достался суровый мастер-класс, да и Жозе с Лэмпардом уступили по делу. С одной стороны, возникает ощущение, что Сульшер – талантливый коуч на перспективу, которому осталось лишь разобраться с позиционными атаками. С другой стороны, все гораздо сложнее – совсем нет понимания, какой из Уле менеджер.

Сегодняшний Уле-Гуннар феерически удобен для Вудворда. Давно известно, что исполнительный директор смотрит футбол с дирижабля, а трофеи его не интересуют – Эда волнуют исключительно маркетинг и финансовые показатели. Только этим можно объяснить трансферное бессилие «МЮ»: манкунианцы вложились в оборону, но избавились от Лукаку и Алексиса Санчеса, обрекая себя на борьбу за Лигу Европы. Судя по всему, у Сульшера вообще нет влияния на трансферы. Он вкалывает с текущим материалом (пятое место по стоимости ростера), держится за престижную работу и никогда не спорит с руководством – боится увольнения. Параллельно топ-менеджмент проворачивает абсурдные сделки, совсем не задумываясь о реальной борьбе с «Ливерпулем» и «Ман Сити» – они оторвались слишком далеко.

Так будет и дальше: сенсации против грандов и тоска с теми, кого надо взламывать. Единственный вопрос, что случится раньше: топы привыкнут к стилю Сульшера или Уле научится гасить аутсайдеров? Если первый сценарий, то норвежец упадет к десятому месту и все же попрощается с Манчестером. Если второй – Уле обнаглеет, сформирует шорт-лист для боссов и наконец прокачает атаку.

Маркус РэшфордGetty Images

Но вероятнее всего третий исход. Сульшер не получит усиления и будет крайне медленно прогрессировать, а «МЮ» – болтаться в районе 4-6 места, мечтая зацепиться за Лигу чемпионов. И эта гнетущая стабильность – самое жуткое, что может произойти с самым титулованным клубом Англии, который до сих пор не выздоровел после ухода сэра Алекса Фергюсона.

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