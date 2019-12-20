Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал встречу с бывшим клубом «Челси» в чемпионате Англии.

«Для меня это игра. Я на 100% за «Тоттенхэм», всегда на 100% принадлежу своему клубу, всю карьеру. Никакого пространства моим бывшим командам, я все им отдал, больше для них ничего не осталось.

Я отдаю и все нынешнему клубу, моему «Тоттенхэму». Для меня будет просто провести матч с «Челси». То есть сложно из-за качества игры «синих», но с эмоциональной точки зрения будет несложно.

Точно так же, как сейчас со «шпорами», я сделал все, чтобы осчастливить фанатов «Челси». То же самое я желаю поклонникам «Тоттенхэма». Попытаюсь сделать это в воскресенье, вместе с парнями и с помощью потрясающего стадиона», – заявил Моуринью на пресс-конференции. Его цитирует Football.London.

56-летний португальский тренер работал в «Челси» с 2004 по 2007-й, а также с 2013 по 2015 гг.

«Тоттенхэм» примет «синих» в чемпионате Англии в воскресенье, 22 декабря, в 19:30 по московскому времени.

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