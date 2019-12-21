Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал новый контракт с мерсисайдским клубом, который подписал на 4,5 года.

«Посмотрим, чего мы достигнем вместе за это время. Но это определенно будет периодом, в котором придется меняться. Всегда развиваться, но и преобразовываться.

Важно чтобы этим занялся я – подготовкой почвы для другого тренера. Ему предстоит действительно неблагодарная работа – перестройка или что-то типа того – и еще выслушивать фразы типа «О, ну Клопп бы сделал все по-другому».

«Ливерпуль» быстро стал для меня очень важным. Поэтому чувствую ответственность за слишком многое, практически за все. Вот что мы пытались показать этим новым контрактом. Мы готовы побеждать в любом турнире, но нужно помнить, что всегда будет что-то еще после меня или другого тренера. И что клуб в лучшем из возможных положений.

Сейчас каждый человек в клубе понимает, что нужно укрепить отношения друг с другом, но таким образом, чтобы это работало и в будущем. Это важно», – заявил Клопп в интервью ESPN.

Немецкий тренер продлил контракт с «Ливерпулем» на 4,5 года и останется на «Энфилде» до конца сезона-2023/24.

Юрген возглавил «красных» в 2015 году и по окончании нового соглашения проведет в клубе девять лет – это дольше, чем Клопп работал в «Боруссии». «Дортмунду» коуч отдал семь сезонов тренерской карьеры.

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