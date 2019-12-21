Маркус Рэшфорд вместе с мамой поучаствовал в рождественской акции #InTheBox, которую сам и организовал.

Рэшфорды проехались по трем крупнейшим убежищам для бездомных в Манчестере – «Барнабас», «Центрпоинт» и «Лайфшэр». Маркус и его мама развезли 1200 подарков для малоимущих.

«Я очень горжусь тем, откуда я родом. А еще тем, как много в нашем городе людей, которым не все равно. Я так счастлив и благодарен за всю эту поддержку от каждого, кто помог акции #InTheBox сделать мир лучше», – написал Рэшфорд в инстаграме.

Маркус Рэфшорд родился в 1997 году и все 22 года прожил в Манчестере.

В 17 матчах АПЛ-2019/20 Маркус забил 10 мячей и раздал пять ассистов.

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