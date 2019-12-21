Рэшфорд с матерью развезли 1200 рождественских подарков по убежищам для бездомных
Благородный молодой человек.
Маркус Рэшфорд вместе с мамой поучаствовал в рождественской акции #InTheBox, которую сам и организовал.
Рэшфорды проехались по трем крупнейшим убежищам для бездомных в Манчестере – «Барнабас», «Центрпоинт» и «Лайфшэр». Маркус и его мама развезли 1200 подарков для малоимущих.
«Я очень горжусь тем, откуда я родом. А еще тем, как много в нашем городе людей, которым не все равно. Я так счастлив и благодарен за всю эту поддержку от каждого, кто помог акции #InTheBox сделать мир лучше», – написал Рэшфорд в инстаграме.
- Маркус Рэфшорд родился в 1997 году и все 22 года прожил в Манчестере.
- В 17 матчах АПЛ-2019/20 Маркус забил 10 мячей и раздал пять ассистов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте