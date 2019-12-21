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Моуринью: «Люблю Лэмпарда. Надеюсь, он проиграет»
Произошел троллинг.
Жозе Моуринью провел пресс-конференцию перед матчем «Тоттенхэма» и «Челси».
Португальцу задали вопрос об отношениях с главным тренером «синих» Фрэнком Лэмпардом, с которым Моуринью добился побед в АПЛ и Кубке Англии, тренируя «Челси».
«Лэмпард? Люблю этого парня. Я всегда буду любить его. Надеюсь, в воскресенье он проиграет», – заявил Жозе и рассмешил журналистов.
- «Челси» идет на четвертом месте в АПЛ. Из пяти последних матчей «синие» выграли лишь один, а четыре проиграли.
- «Тоттенхэм» отстает от клуба Лэмпарда на три балла.
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