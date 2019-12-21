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«Эвертон» объявил о назначении Анчелотти
Недельная сага с приглашением итальянца благополучно завершилась.
Карло Анчелотти стал новым главным тренером «Эвертон». Контракт с ним подписан на 4,5 года.
«Это отличный клуб с богатой историей и очень страстной фанатской базой. Владелец и управление четкое видят как достичь успеха и призов. Это то, что мне нравится как менеджеру, и я очень рад возможности работать со всеми в клубе, чтобы помочь воплотить это видение в жизнь», – заявил Анчелотти официальному сайту «Эвертона».
- Анчелотти возглавил «Эвертон» спустя полторы недели после увольнения из «Наполи».
- Итальянец уже работал в Англии – с 2009 по 2011-й он тренировал «Челси».
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