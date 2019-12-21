«Челси» отметил 50-летие победы в Кубке Англии в 1970-го года, выпустив специальную форму.

На джерси нанесен винтажный логотип тех времен, а цвета комплекта соответствуют форме полувековой давности.

Купить набор можно в официальном магазине «синих» со 2 января 2020-го.

В финале Кубка Англии-1969/70 «Челси» обыграл «Лидс»: первый матч – 2:2, переигровка – 2:1.

Эта победа позволила лондонцам сыграть Кубке кубков-1970/71. «Челси» дошел до финала и расправился с «Реалом», причем тоже в переигровке – 1:1, 2:1.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере