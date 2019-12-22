Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что был разочарован итогами премии «Золотой мяч», где он занял второе место, уступив Лионелю Месси.

«Я был немного разочарован, но решил, что все равно приду на церемонию. Это была суперночь – я считаю огромным достижением находиться в одном месте с лучшими игроками мира. В течение вечера я поговорил с Месси, но разговор был не самым длинным, так как он не говорит по-английски. Правда, этого оказалось достаточно, чтобы я осознал, что мы уважаем друг друга», – цитирует 28-летнего Ван Дейка Mirror.

Третье местто в голосовании за «Золотой мяч» занял Криштиану Роналду.

Ван Дейк в сезоне-2018/19 выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

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