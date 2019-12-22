Моуринью караулил Лэмпарда в душе и закидывал Терри смс. Как Жозе воспитал лидеров «Челси»

Сэра Алекса Фергюсона одновременно удивило и позабавило поведение Жозе Моуринью на первой пресс-конференции в «Челси» 2 июня 2004-го. «В тот день я впервые понял, что он потенциальная угроза, – вспомнил шотландец в автобиографии. – Я подумал: «Что за нахальный мелкий поганец?» К тому времени Фергюсон уже знал, что вызывающее поведение португальца – не пустой блеф.

За сезон до этого «МЮ» проиграл «Порту» Моуринью и вылетел из Лиги чемпионов, а Ферги неожиданно уступил молодому сопернику в психологическом спарринге. Коуч «красных дьяволов» раскритиковал португальца за симуляции игроков после поражения в первом матче 1/8 финала и в ответ получил монолог Жозе: «Похоже, они беспокоятся из-за нас, но я не понимаю почему. Они уже обыграли всех в ЛЧ. В прошлый раз «Порту» уступил на «Олд Траффорд» 0:4. Они фавориты, и они лучше нас, у них есть все. Они легко обыграют нас, и все будут довольны. Они пройдут дальше, а мы сконцентрируемся на чемпионате Португалии и избавимся от лишних матчей».

Реплика португальца вывела игроков «Юнайтед» из равновесия – неудивительно, что «Порту» вырвал необходимую ничью в гостях и прошел дальше. Жозе не придумывал никнейм, но с первых дней в Лондоне ему идеально подошел собственный эпитет с пресс-конференции. «У нас топ-игроки и топ-тренер, – ответил 41-летний выскочка на вопрос об амбициях в дебютном сезоне. – Не считайте меня высокомерным. Я европейский чемпион, и, думаю, я особенный». Естественно, Моуринью не имел в виду, что его нужно так называть, но английские медиа уцепились за яркую фразу.

«Либо он пошел на это, чтобы скрыть глубокую чувствительность и проницательность, либо он действительно самый самовлюбленный человек из всех, кто работал в АПЛ», – написала на следующий день колумнистка The Guardian Эми Лоуренс. Растасканные на цитаты тирады Жозе до сих пор списывают то на внезапное проявление эмоций, то на хитроумный расчет. Очевидно одно – в 2004-м методы и тактика португальца развивались под влиянием его менталитета, и именно его характер привел «Челси» к успеху.

Лондонцы и раньше добивались неплохих результатов и даже брали кубковые трофеи, но даже тогда не считались доминирующей силой в Англии. Моуринью сделал упор на психологию и занялся апгрейдом молодых талантов «Челси» с первого появления в команде. Он не хотел запомниться вечно вторым хорошим парнем, как предшественник. Чтобы избавиться от ассоциаций с Клаудио Раньери, Жозе отшил итальянца на той же знаменитой пресс-конференции.

Кто-то из журналистов напомнил Моуринью, что Раньери усомнился в его способностях из-за небольшого опыта – до 2004-го португалец работал только на родине. Особенный отреагировал издевательской усмешкой: «Если у вас есть номер мистера Раньери, позвоните ему и объясните, что для победы в еврокубке нужно обыграть соперников из разных стран. Я выиграл Лигу чемпионов не против 20 португальских команд. Я обыграл соперников из своей страны, его страны и из страны, где он работал».

Сейчас высокомерие Моуринью чаще вызывает негатив, но тогда для талантливого и злого тренера сошлись все факторы: он получил деньги, открытых к новым идеям игроков и идеальную платформу для продвижения идей. «Если в моей жизни есть кто-то, повлиявший на все, чего я достиг как человек и профессионал, то это Моуринью», – оценил значение харизматика его бывший помощник Жозе Мораиш. Чтобы изменить сознание футболистов, Жозе позиционировал себя в общении с медиа почти как лидер культа: он внушал уверенность, заигрывал с толпой, изящно уничтожал конкурентов. Но это вряд ли обеспечило бы нужный эффект и принесло трофеи, если Моуринью не произвел тот же эффект на молодых звезд «Челси».

Несмотря на жесткие методы, тогда Моуринью еще не превратился в тирана. Скорее он оставался хитрым диктатором, который знал, когда нужно смягчиться и наладить более тесный контакт. После его первой пресс-конференции игроки боялись, что станут солдатами. «Все посмотрели трансляцию и обменялись сообщениями типа: «Мы попали», – рассказал Джон Терри. – Но когда я встретил его впервые, он вел себя совершенно по-другому. Он звонил мне и Фрэнку, мы разговаривали лично, а потом собирались командой. Он готовил полное расписание за месяц, чтобы мы могли обо всем заранее предупредить жен и подруг. Он хотел, чтобы все работали вместе».

Терри получил капитанскую повязку после Марселя Десайи из-за уважения и харизмы, но главным проектом Моуринью и настоящей звездой «Челси» стал Фрэнк Лэмпард. Жозе встретился с Терри, Лэмпсом, Уэйном Бриджем и Джо Коулом в Манчестере, где Англия готовилась к Евро-2004. В холле отеля Особенный заверил полузащитника, что он так же хорош, как Зинедин Зидан и Патрик Виейра – ему просто нужны трофеи, чтобы получить мировое признание. «Несколько лет назад Деку был просто отличным футболистом, теперь он претендует на награду футболисту года в Европе, – вкрадчиво объяснял Жозе Фрэнку. – Знаешь почему? Потому что он выбрал Кубок чемпионов. Он доказал, что является одним из лучших. Ты лучший игрок в мире, но тебе нужно это доказать». Лэмпард молча слушал и представлял, чего достигнет с таким мотиватором.

Моуринью прокачал «Челси» тактически, но его главная сила заключалась в изменении мышления. «Его мэн-менеджмент был невероятен, – восторгался Фрэнк. – Он знал, как забраться людям в голову. Он проник в мою, как только пришел. Я был впечатлительным 25-летним парнем – многие из нас были примерно одного возраста и мечтали об успехе. Он добавил нам высокомерия и уверенности». Жозе всюду доставал Лэмпарда идеей о статусе лучшего игрока мира. Однажды Фрэнк стоял голый в душе после тренировки, когда перед кабинкой из ниоткуда появился тренер. «Все в порядке, босс?» – непонимающе уточнил Фрэнк. «Ты лучший полузащитник в мире, – с немигающим взглядом ответил Особенный. – Ты лучший игрок в мире, и ты должен это доказать».

Моуринью часто упрекают за излишнее давление на игроков, но в суровом «Челси» середины 2000-х он создал атмосферу, которая гарантировала успех, трофеи и доминирование. Тренер рассчитывал каждый шаг, чтобы повлиять не только на конкретные матчи, но и на сознание игроков в долгосрочной перспективе. Терри вспоминал, как Моур неожиданно забрасывал его смс во время вечерних ТВ-шоу: «Ты это видел?» Уже через несколько минут Особенный и португалец обсуждали повороты сюжета, как старые приятели. Жозе дорожил авторитетом, но знал, когда нужно снять напряжение, и всегда подавал игрокам пример. «Он произвел революцию – восхитился Джей Ти. – Он приходил на тренировки первым в восемь утра, расставлял конусы и организовывал тренировку лично, даже если шел дождь».

Восковые фигуры Фрэнка Лэмпарда, Жозе Моуринью и Джона ТерриGetty Images

Влияние Моуринью распространилось на каждую структуру в «Челси». За 15 лет до празднований с болбоем «Тоттенхэма» он уделял огромное внимание вбрасываниям из аута. «Он привел трех молодых ребят, – вспомнил Терри. – Каждый раз, когда мяч улетал за пределы поля, его немедленно возвращали в игру. Если кто-то из штаба отдавал плохую передачу или плохо двигался на тренировке, он прекращал занятие и приходил в ярость».

Даже общение Жозе с запасными и юниорами показывало, как тонко он чувствовал психологию игроков. Когда Особенный решил впервые выпустить воспитанника Стивена Уотта в основе на матч Кубка Англии, он не нагнетал давление и отказался от пафосных разговоров. Вместо приглашения в кабинет Моуринью подошел к Уотту, когда тот стоял в очереди за обедом. «У тебя есть какие-то планы на выходные?» – поинтересовался Жозе. Растерянный защитник покачал головой. «Тогда сыграешь для меня?» Уотт согласился, и довольный Моуринью ушел. Такие внезапные ходы сделали его культовой фигурой не только среди фанатов, но и в самом клубе.

Моуринью даже не всегда действовал сам ради нужного эффекта. Он знал, кто из игроков обладает авторитетом. «Если мы проигрывали, возвращаться в раздевалку не хотелось, – жаловался Джон Оби Микел. – Тренер говорил, а потом уступал место Джей Ти. Джон разносил все место, после этого мы обязательно побеждали в следующей игре». В других ситуациях Моуринью лично общался с игроками и превращал недовольство в мотивацию. Однажды Джо Коул в ярости ворвался в кабинет Жозе и спросил, почему тренер уже несколько матчей держит его в запасе. Особенный спокойно объяснил, что бережет плеймейкера для важной игры в конце месяца и ждет от Джо максимума. До разговора Коул задумывался о трансфере, но вышел из офиса с сумасшедшим настроем.

Жозе Моуринью и Джо Коул в «Челси»Getty Images

«Иногда он сводил меня с ума, но он знал, что делает, – объяснил англичанин после ухода из «Челси». – Он знал, как заставить меня играть лучше. Он оставлял меня в запасе, а потом выпускал на 20 минут, и я выдавал лучшие 20 минут в жизни». Методы Жозе обернулись провалом с Полем Погба, но отлично сработали с менее экзальтированными футболистами. Сейчас Моуринью обвиняют в том, что тренер не адаптировался к современному миру с гаджетами, глобализацией и жадными агентами. Возможно, ему действительно не хватает фантазии, но методы и титулы Особенного времен «Челси» оправдывают его статус и гарантируют место в истории.

Матч против бывшей команды под руководством Лэмпарда – лучшее напоминание о наследии Моуринью в АПЛ. Он оказался прав насчет Фрэнка: англичанин действительно вырос в мировую звезду и заслужил контракт с «Челси». На его успех повлияли разные тренеры, но главным среди них точно останется гениальный португальский манипулятор.

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