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Жена Мареза Рита флиртовала с Джошуа и положила руку ему на колено. Ранее ее видели с Уайлдером
Девушке нравятся боксеры.
Британский боксер Энтони Джошуа провел вечер в компании Риты Марез – жены полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза.
Как сообщает The Sun, Рита и Энтони пересеклись в одном из ночных клубов Лондона. «Рита столкнулась с Джошуа на выходе из клуба, он пригласил ее за VIP-столик. Рита была с подружкой – она явно подумала, что Энтони чертовски привлекателен. Они провели вечер вместе, смеясь и флиртуя.
Он понятия не имел, кто она такая. Он думал, что она просто симпатичная девушка, и наслаждался беседой. Но когда владелец клуба рассказал, что это жена Рияда Мареза, Джошуа смутился и свернул посиделки.
Он объяснил, что не хочет лезть ни в чью жизнь и вызывать пересуды. Сказал, что был глуп, делая все это при людях. Затем Рита и Энтони покинули клуб, но на разных автомобилях», – обрисовал ситуацию информированный источник The Sun.
Также в публикации говорится, что во время беседы Рита положила руку на колено Джошуа.
- Ранее Риту Марез заметили в обществе другого популярного боксера – Деонтея Уайлдера.
- Сейчас Марез и Рита живут отдельно (он – в Манчестере, она – в Бакингемшире) и, кажется, близки к разводу.
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