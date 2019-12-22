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Сон ударил Рюдигера шипами в грудь и удалился. Ранее из-за него Гомиш сломал ногу
Что происходит с корейцем?
Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон получил прямую красную карточку в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Челси».
Во втором тайме Сон потерял мяч в борьбе с защитником «синих» Антонио Рюдигером и отмахнулся от немца, ударив ему шипами в грудь. Главный арбитр Энтони Тейлор после помощи VAR показал корейцу красную карточку.
- Это уже второе удаление Сона в АПЛ-2019/20 – ранее он схлопотал красную за инцидент в матче с «Эвертоном». В том эпизоде игрок «ирисок» Андре Гомиш получил перелом ноги.
- Всего Сон получил три красные карточки в последних 17 матчах чемпионата Англии, в которых он выходил в старте.
Гомиш получил жуткую травму. Сон увидел, что натворил, и разрыдался
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