В Англии вновь проблемы с расизмом – на этот раз пострадал защитник «Челси» Антонио Рюдигер.

Во время матча 18-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси» болельщики «шпор» оскорбляли Рюдигера, изображая обезьян. Это случилось после того, как в результате конфликта с немцем был удален нападающий хозяев Хынмин Сон.

Диктор на стадионе трижды делал фанатам предупреждение и просил их воздержаться от проявлений расизма. Главный арбитр Энтони Тейлор взял паузу и обратился к главным тренерам команд (Жозе Моуринью и Фрэнку Лэмпарду), но не остановил игру.

Ранее расистским оскорблениями подвергся полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред – это случилось во время манчестерского дерби.

«Челси» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 2:0.

Серия A представила картины с обезьянами – с их помощью лига начала борьбу против расизма

Подписывайся на нас Вконтакте