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Фанаты «Тоттенхэма» оскорбили Рюдигера на расистской почве. Диктор трижды делал им предупреждение

Фанаты «Тоттенхэма» оскорбили Рюдигера на расистской почве. Диктор трижды делал им предупреждение
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

Старые песни о главном.

В Англии вновь проблемы с расизмом – на этот раз пострадал защитник «Челси» Антонио Рюдигер.

Во время матча 18-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси» болельщики «шпор» оскорбляли Рюдигера, изображая обезьян. Это случилось после того, как в результате конфликта с немцем был удален нападающий хозяев Хынмин Сон.

Диктор на стадионе трижды делал фанатам предупреждение и просил их воздержаться от проявлений расизма. Главный арбитр Энтони Тейлор взял паузу и обратился к главным тренерам команд (Жозе Моуринью и Фрэнку Лэмпарду), но не остановил игру.

  • Ранее расистским оскорблениями подвергся полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред – это случилось во время манчестерского дерби.
  • «Челси» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 2:0.

Серия A представила картины с обезьянами – с их помощью лига начала борьбу против расизма

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