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Фанаты «Тоттенхэма» оскорбили Рюдигера на расистской почве. Диктор трижды делал им предупреждение
Старые песни о главном.
В Англии вновь проблемы с расизмом – на этот раз пострадал защитник «Челси» Антонио Рюдигер.
Во время матча 18-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси» болельщики «шпор» оскорбляли Рюдигера, изображая обезьян. Это случилось после того, как в результате конфликта с немцем был удален нападающий хозяев Хынмин Сон.
Диктор на стадионе трижды делал фанатам предупреждение и просил их воздержаться от проявлений расизма. Главный арбитр Энтони Тейлор взял паузу и обратился к главным тренерам команд (Жозе Моуринью и Фрэнку Лэмпарду), но не остановил игру.
- Ранее расистским оскорблениями подвергся полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред – это случилось во время манчестерского дерби.
- «Челси» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 2:0.
Серия A представила картины с обезьянами – с их помощью лига начала борьбу против расизма
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