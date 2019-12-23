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Моуринью: «Надеюсь, Рюдигер быстро восстановится после сломанных ребер»
Переплюнуть Жозе в едкости не сможет никто.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал удаление Хынмин Сона после инцидента с Антонио Рюдигером.
«Надеюсь, Рюдигер быстро восстановится после перелома ребер. Очевидно, что он сломал несколько ребер. В матче с «Эвертоном» Сонни плакал, потому что сломал ногу Гомишу. Теперь он плачет, потому что сломал ребра Рюдигеру», – заявил Жозе.
Сон ударил Рюдигера шипами в грудь и удалился. Ранее из-за него Гомиш сломал ногу
- «Тоттенхэм» уступил «Челси» со счетом 0:2.
- Моуринью впервые проиграл дома команде, в которой он работал в прошлом.
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