Реакция экс-капитана «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла на результативную ошибку вратаря «МЮ» Давида де Хеа попала на видео.

Sky Sports показывал интервью главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед матчем с «Челси», и в это время 44-летний Невилл схватился за голову. Журналист попросил Моуринью прокомментировать эпизод, и португалец ответил, что связь Невилла с «Юнайтед» по-прежнему сильна.

Де Хеа не зафискировал мяч и пропустил.

«МЮ» проиграл «Уотфорду» со счетом 0:2.

С начала сезона-2018/19 ни один игрок не совершил больше ошибок, приводящих к голам в АПЛ, чем Де Хеа (6).

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