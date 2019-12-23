Бурная реакция Невилла на ошибку Де Хеа прервала интервью Моуринью в эфире Sky Sports
И правда сложно сдержать эмоции.
Реакция экс-капитана «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла на результативную ошибку вратаря «МЮ» Давида де Хеа попала на видео.
Sky Sports показывал интервью главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед матчем с «Челси», и в это время 44-летний Невилл схватился за голову. Журналист попросил Моуринью прокомментировать эпизод, и португалец ответил, что связь Невилла с «Юнайтед» по-прежнему сильна.
- Де Хеа не зафискировал мяч и пропустил.
- «МЮ» проиграл «Уотфорду» со счетом 0:2.
- С начала сезона-2018/19 ни один игрок не совершил больше ошибок, приводящих к голам в АПЛ, чем Де Хеа (6).
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