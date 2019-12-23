Перед игрой с «Челси» Жозе Моуринью дал огненную пресс-конференцию, на которой по привычке приложил «Арсенал. Португальцу не понравилось, что «пушкари» предпочли человека без опыта самостоятельной работы Микеля Артету двукратному победителю Лиги чемпионов Карло Анчелотти.

«Сейчас все зависит не от того, сколько ты выиграл, а от того, сколько матчей не проиграл. Поэтому лучшими тренерами считаются те, у кого ноль поражений. Видимо, они посмотрели резюме, увидели парней с большим и меньшим числом поражений, и сделали выбор. Другого объяснения не найти», – сдетонировал португалец.

Жозе МоуриньюGetty Images

Возможно, обида Особенного на «Арсенал» связана с тем, что он тоже претендовал на вакансию, когда клуб дал второй шанс Унаи Эмери. В любом случае матч с «Челси» был для Жозе отличным шансом подкрепить свои слова и точку зрения. Против него вышел не просто бывший ученик – за плечами у Фрэнка Лэмпарда всего один полный сезон работы.

По факту борьбы даже не получилось – всего одним метким ходом Лэмпард уничтожил систему Жозе. «Они были лучше нас в первом тайме. Мне нетрудно это признать. «Челси» играл по удобной наработанной системе. Это система, по которой они играли в течение двух лет с Антонио Конте. Алонсо, Аспиликуэте, Канте, Виллиану – им всем очень комфортно в этих условиях», – объяснил Жозе.

«Челси» и правда выставил вместо привычной схемы любимую для Конте 3-4-3, но в словах Моу все равно несколько противоречий. Во-первых, Антонио не играл по этой системе оба сезона – на второй его тактику раскусили, итальянец перешел на 3-5-2. Во-вторых, едва ли расстановка может быть отработана, если команда провела по ней лишь второй матч за полгода: последний раз «Челси» выкатывал 3-4-3 в гостевом матче с «Вулвз». В-третьих, есть маленькая неувязочка по Аспиликуэте: при Конте он играл третьего центрального защитника, у Лэмпарда же сыграл как латераль.

Все это важные, но незначительные оговорки. Даже если Фрэнки скопировал систему Конте, то сделал это гениально для человека с первым сезоном в роли тренера клуба АПЛ. Кажется, в его решении была не только попытка вернуться к отработанной системе, но и желание сдержать «Тоттенхэм» во всех стадиях игры.

При Моуринью «шпоры» начинают атаки переходом на тройку защитников. Орье поднимается по правому флангу, Вертонген превращается из левого фулбека в центрального. Переход на схему Конте и наличие в ней трех нападающих (Абрахам, Маунт, Виллиан) позволило запрессинговать каждого защитника. Более того, форварды «Челси» даже прикрывали направление паса на Дайера – то есть, контролировали не трех, а сразу четырех соперников.

Маунт прессингует Вертонгена, Абрахам – Тоби. Виллиан контролирует Дайера и СанчесаEurosport

В результате у «шпор» были огромные сложности с продвижением мяча и в целом с развитием атак. В первом тайме команда сделала на своей трети поля в два раза больше передач, чем на трети «Челси» (80 против 41). Точность пасов тоже была посредственной – всего 74% до перерыва. Это на 8% ниже среднего показателя «шпор» по сезону. Их просто вынуждали расставаться с мячом и делать это в спешке.

Атакующие игроки «Тоттенхэма» пытались помочь защитникам, но это приводило к двум типам проблем. Во-первых, при оттягивании кого-то в глубину «шпоры» лишали себя игроков в нападении. Во-вторых, даже эти попытки были завязаны на инстинктах, чем на продуманности. Одна из них с участием Деле Алли завершилась потерей – сразу после нее «Челси» заработал пенальти.

Благодаря высокому прессингу «синие» почти не защищались на своей трети – там прошло всего 20% действий в первом тайме. На трети «шпор» мяч был 33,5% времени. Но система Лэмпарда/Конте помогала «Челси» даже в тех редких ситуациях, когда гостям приходилось обороняться.

Как уже сказал выше, в первой стадии при Жозе «шпоры» переходят на тройку защитников. Атакующая линия состоит из пяти человек – Орье, Моуры, Кейна, Алли и Сона. Как правило, эта цепочка растягивает соперника и оголяет либо опорную зону, либо пространство за спинами защитников. «Челси» подстраховался – у них была пятерка защитников из Аспиликуэты, Рюдигера, Зума, Томори и Алонсо. Они могли играть с нападающими «шпор» 1-в-1.

Пятерка защитников «Челси» играет по пятерке атакующих игроков «Тоттенхэма»Eurosport

Оба фактора помогали «Челси» без мяча. С мячом команда доминировала потому, что легко проходила прессинг «шпор». Одну из ключевых ролей снова исполнил Ковачич – он шикарно работал под давлением, благодаря чему четыре раза прошел соперника на дриблинге. Также важной фишкой стали диагонали «синих» – они растягивали соперника.

Точность длинных передач подсвечивает контраст между командами в этом плане. В первом тайме «шпоры» делали лонгболы с точностью 32%, «Челси» выбивал прекрасные 48%. Причина – отработанные диагонали. За весь матч «синие» сделали их шесть раз. В гостевых матчах с другими топами было меньше: с «МЮ» – четыре, против «Сити» – вообще две. Это точно задумка Лэмпарда.

Она же определила умные розыгрыши «синих». «Тоттенхэм» оборонялся четверкой защитников – «Челси» атаковал их пятеркой в лице Аспиликуэты, Маунта, Абрахама, Виллиана и Алонсо. Поскольку прессинг «шпор» гости легко проходили (снова важность диагоналей), доставить мяч в атаку было значительно проще. Уже там «Челси» имел преимущество в одного игрока. Как правило, ими были латерали – либо Алонсо, либо Аспиликуэта.

Напрямую оба не повлияли на результат, зато постоянно создавали остроту и ставили соперников в тупик. Одна из диагоналей на свободного Алонсо завершилась тем, что Орье выбил мяч на угловой. Тот самый угловой, который трансформировался в забитый мяч Виллиана.

Аспиликуэта свободен на фланге – ему следует диагональEurosport

Алонсо свободен на фланге – ему следует диагональEurosport

На пресс-конференции Моуринью сказал, что пропущенные мячи – исключительно ошибки его игроков. Но правда в том, что ситуации, которые спровоцировали хозяев на эти ошибки, все равно родились из системы Лэмпарда/Конте. Перевес «Челси» в этом отношении был огромным: до перерыва «шпоры» сделали всего пять передач в чужой штрафной, гости – 13. В какой-то момент тайма счет ударов был 7:0 в пользу гостей.

Несмотря на то, что «синие» не создали прямо уж явных моментов, их преимущество было слишком большим для топ-матча. И совсем огромным, если учесть, что «Тоттенхэм» тренировал двукратный победитель ЛЧ, а «Челси» – салага, который лишь недавно закончил карьеру. Удаление Сона, конечно, прибило игру, но первый шаг к этому сделал Лэмпард. Пускай, и с помощью наработок Конте.

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