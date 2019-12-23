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Пикфорд пришел на ЧМ по дартсу и залпом осушил коктейль с ликером
А как же здоровый образ жизни?
Голкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд от души развлекся на чемпионате мира по дартсу, который проходит в Лондоне.
25-летний Пикфорд залпом выпил коктейль «Ягер бомба» из ликера «Егермейстер» и энергетического напитка «Ред Булл». По традиции напиток необходимо употребить, когда кто-то из игроков в дартс выбивает 180 очков за попытку.
- В 18 матчах чемпионата Англии-2019/20 Пикфорд пропустил 29 мячей.
- «Эвертон» идет на 15-м месте, в конце прошлой недели команду возглавил Карло Анчелотти.
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