Голкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд от души развлекся на чемпионате мира по дартсу, который проходит в Лондоне.

25-летний Пикфорд залпом выпил коктейль «Ягер бомба» из ликера «Егермейстер» и энергетического напитка «Ред Булл». По традиции напиток необходимо употребить, когда кто-то из игроков в дартс выбивает 180 очков за попытку.

В 18 матчах чемпионата Англии-2019/20 Пикфорд пропустил 29 мячей.

«Эвертон» идет на 15-м месте, в конце прошлой недели команду возглавил Карло Анчелотти.

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