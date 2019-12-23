Средняя зарплата футболиста английской Премьер-лиги впервые превысила 3,5 миллиона евро в год.

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на последнюю версию обзора заработных плат от Global Sports. Средняя зарплата игрока основного состава – 71,5 тысяч евро в неделю. Эта цифра за два года выросла более чем на 11,7 тысяч евро.

Игроки «Манчестер Сити» в среднем зарабатывают примерно 8,1 млн евро в год без учета бонусных выплат – шейхи платят больше, чем другие английские команды.

Больше всего в мире зарабатывают игроки «Барселоны», на втором месте – футболисты мадридского «Реала».

В чемпионате Англии-2019/20 лидирует «Ливерпуль», «Сити» идет на третьем месте.

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