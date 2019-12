Википедия знает 21 артиста, который когда-либо делал кавер на Last Christmas группы Wham!, включая Ариану Гранде и Тейлор Свифт, рокеров Good Charlotte и лягушонка Crazy Frog. Но праздничное новогоднее настроение создают только первые ноты оригинальной версии Джорджа Майкла и Эндрю Риджли. Ми, ми-ми-ре, ля, ми-ми, фа, ре – даже если вы не знаете нотную грамоту, то все равно пропели фразу «Last Christmas, I gave you my heart» точно в тональность.

В начале 1984-го Wham! считались успешной и перспективной, но никак не легендарной группой. Их дебютный альбом только-только занял первое место в чартах, а три сингла попали в топ-10. Артисты готовились к записи второй пластинки, открывать которую должна Wake Me Up Before You Go-Go, а закрывать – Careless Whisper. То есть Джордж и Эндрю стояли в двух шагах от того, чтобы войти в историю мировой поп-музыки, но еще не знали об этом.

В феврале того года Риджли пришел домой к родителям Майкла. Шла середина 80-х – эпоха, которая оставляла популярным певцам немного личной жизни и не окружала их жужжащими папарацци и кипящими таблоидами. Воскресным вечером они спокойно ужинали в лондонском особняке, в котором когда-то сочиняли музыку после школы.

Энди попросил Джека Панайоту, отца партнера по Wham!, включить на ITV, один из двух главных телеканалов Великобритании. Тем вечером по телевизору шло The Big Match – шоу с обзором игр английского Первого дивизиона. Вы наверняка слышали про великую программу The Match of the Day – это ее главный конкурент, но на BBC брали встречи субботы, а передача ITV выходила на следующий день.

Главный тренер «Дерби Каунти» Брайан Клаф, комментатор Брайан Мур, The Big Match on ITV, 1973 годGetty Images

Риджли с детства болел за «Манчестер Юнайтед», играл за сборную школы и когда-то мечтал стать профессиональным футболистом. Джордж же прохладно относился к беготне на зеленых газонах. Его ужасный дриблинг легко разглядеть в мини-фильме 1985 года, где Wham! в Китае гоняли мяч с местными жителями. Но после ужина сын хозяев дома все же нырял глазами в телевизор, хотя его мысли витали где-то далеко от Лондона.

Все сидели на диване в гостиной, когда вдруг Джордж подпрыгнул, буркнул под нос что-то вроде «Мне пора» и улетел на второй этаж. Его родители Джек и Лесли взглянули на Риджли, тот лишь пожал плечами – мало ли что могло случиться. Они остались перед теликом, потому что иначе никогда больше бы не увидели хайлайты этого тура. Неизвестно, что конкретно хотел посмотреть Эндрю, потому что точную дату никто из участников событий уже не помнит. Возможно, это был гостевой матч «МЮ» против «Лутон Тауна», закончившийся со счетом 5:0. «Юнайтед» как раз играл в воскресенье, 12 февраля, а других встреч в последний день недели того месяца манкунианцы не проводили.

Артур Альбистон («Манчестер Юнайтед»), Пол Уолш («Лутон Таун»), Англия, 12 февраля 1984 годаGetty Images

Примерно через час в гостиную с довольной улыбкой ворвался Джордж. «Черт возьми, Энди, поднимись наверх, ты должен это услышать», – гордо сказал он напарнику. Друзья вошли в старую детскую комнату Майкла. В школьные годы именно там парни часами подбирали ноты и делали попурри из радиопередач и рекламных джинглов. На втором этаже стояло фортепиано, на котором мальчишки обычно и музицировали.

«Он держал в руках что-то, на чем записал искры собственного вдохновения, и сыграл вступление и соблазнительную, задумчивую мелодию припева Last Christmas. Это был момент рождения чуда, – описал тот эпизод Риджли. – Джордж создал музыкальную химию и превратил саму сущность Рождества в мелодию. Он положил на этот мотив историю о неразделенной любви и, как это часто получалось, тронул сердца».

Мелодию будущего рождественского хита Джордж записал на четырехканальный магнитофон, чтобы ни за что в жизни не забыть. В августе 1984-го он заперся на студии и в одиночку доработал трек – написал полный текст, исполнил вокальные партии и даже сыграл на всех инструментах.

Звукоинженер Advision Studios Крис Портер хотел помочь и подыграть хотя бы на колокольчиках, будто бы звенящих на санях Санта Клауса, но Майкл и здесь сделал все сам. «Это был трудоемкий процесс, потому что Джордж не музыкант и не умел играть ни на чем. Даже по клавишным стучал буквально двумя-тремя пальцами», – вспоминал Портер.

Возможно, вы слышали историю, что изначально Last Christmas называлась Last Easter – что Джордж Майкл написал слова о подаренном сердце на прошлую Пасху, а маркетинговый отдел лейбла Epic Records под Рождество заставил певца перелопатить текст. В 2016-м об этом факте написал немецкий Frankfurter Allgemeine Zeitung, но других подтверждений в уважаемых англоязычных источниках нет. Эндрю Риджли рассказывал о создании трека на британском

, в интервью газетам The Guardian и Daily Mail и в автобиографии и нигде не упоминал случай с перепрошивкой песни. Поэтому, скорее всего, это все же фейк-ньюс, хотя и очень убедительные.

Клип, ставший классикой, снимали в октябре на швейцарском курорте Зас-Фе. Wham! уже гордились успешным летним видео на Club Tropicana, поэтому группа хотела сделать что-то легендарное для зимних праздников.

Джордж постоянно влезал в процесс съемок и добавлял в картинку какие-то детали. В итоге получилось так максимально натуралистично, что в сюжет веришь и спустя 35 лет. Солисты позвали в Европу всех близких друзей, чтобы отлично провести время и снять их в массовке клипа. Даже ювелирная брошь на девушке-разлучнице на самом деле принадлежала маме Эндрю – украшение потом едва не потеряли на съемках и случайно обнаружили в снегу.

В большом доме в горах не включали отопление, так что все актеры грелись у съемочного оборудования. Изначально на праздничном столе стояли запечатанные бутылки с вином, но для реалистичности их открыли, а массовка хлопнула пару бокалов. Рождественское веселье на картинке тоже вышло настоящим – героям было и правда классно и немного пьяно.

Last Christmas – первый полноценный хит Майкла, после которого он задумался о сольной карьере. C Wham! и без группы Джордж продал в сумме 115 миллионов пластинок, записал кучу хитов и превратился в невероятно успешного исполнителя. 25 декабря 2016 года певец скончался в собственной постели от дилатационной кардиомиопатии в возрасте 53 лет. Он умер в ночь на Рождество, потому что подарил слушателям сердце.

Джордж Майкл придумал главную мелодию зимних праздников во время футбольной передачи. Фанаты поблагодарили ушедшего артиста ее исполнением на стадионах – в Манчестере Last Christmas прозвучала на «Олд Траффорд» на следующий день после его смерти. Через год, в 2017-м, ее превратили в чант ультрас «Селтика», но чуть переделали последнюю строчку: «В этом году, чтобы спастись от слез, я отдам [сердце] Брендану Роджерсу». Имя тренера идеально легло по ритму.

А в декабре 2018-го болельщики «Майнца» добавили включенные фонарики и превратили трибуны в елочную гирлянду – конечно, под Джорджа Майкла. Для европейцев трек значит то же, что для русских «Знаешь ли ты» МакSим – нежная песня, которую поют брутальные мужчины.

Перед Рождеством-2019 Sony Music Entertainment перемастерил клип из Зас-Фе в 4K, чтобы зацепить праздничным настроением поколение зумеров. Отличный повод включить Last Christmas под новогодней елкой и подарить любовь кому-то особенныму.

