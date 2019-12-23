Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон дисквалифицирован на три матча за неспортивное поведение во время игры 18-го тура АПЛ против «Челси» (0:2).

Об этом сообщает официальный твиттер «шпор». Во время матча с «Челси» Сон, проиграв борьбу Антонио Рюдигеру, ударил немца шипами в грудь. Главный судья проконсультировался с видеопомощниками и показал корейцу красную карточку.

Сон пропустит матчи с «Брайтоном» (дома), «Норвичем» (на выезде) и «Саутгемптоном» (на выезде).

В 2019 году Сон трижды получал прямую красную карточку в матчах АПЛ.

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