Расистский скандал после главного матча прошедшего тура АПЛ никак не разрешится – «Тоттенхэм» не может найти фаната, оскорбившего Антонио Рюдигера на расовой почве.

В середине второго тайма матча между «шпорами» и «Челси» нападающий хозяев Хынмин Сон ударил защитника соперника Антонио Рюдигера шипами в грудь и получил красную карточку. Домашние болельщики зарядили расистские оскорбления в адрес темнокожего игрока «синих», а диктор по стадиону несколько раз объявил о недопустимости подобного поведения.

Как сообщает The Guardian, «Тоттенхэм» все еще не определил личности фанатов, ответственных на оскорбительные чанты. Зато выяснилось, что работники стадиона «шпор» сдали полиции фаната «Челси» за расистское оскорбление Сона. Примечательно, что изначально донесли на болельщика другие фаны «синих».

«Челси» победил со счетом 2:0.

Сон получил трехматчевую дисквалификацию.

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