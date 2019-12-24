«Манчестер Юнайтед» готов отпустить полузащитника Поля Погба в «Ювентус» уже в зимнее трансферное окно.

Француз просится на выход с прошлого лета – он открыто заявлял о желании покинуть команду. Среди возможных вариантов назывались «Реал» и «Ювентус», и возвращение в бывший клуб становится все более реальным.

Как сообщает Tuttosport, английский клуб готов отпустить полузащитника в январе в обмен на Эмре Джана и доплату в размере 60 миллионов евро.

Ранее Сульшер заявлял, что француз не покинет команду зимой.

Джан почти не играет при Сарри – немца даже не включили в заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов.

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