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Кантона: «Смотреть на сегодняшний «МЮ» – все равно что заниматься сексом в старости»
Эрик как всегда бесподобен.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона раскритиковал футбол, в который играет команда Уле-Гуннара Сульшера.
«Сейчас смотреть за игрой «Юнайтед» – все равно что заниматься сексом, когда ты уже постарел. Ты стараешься изо всех сил, но в конце концов все немного разочарованы», – заявил Кантона.
- После 18 туров «МЮ» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды 25 очков.
- Кантона четырежды выигрывал Премьер-лигу в составе «Юнайтед».
Сульшер далеко не физрук, но первый год в «МЮ» вышел слабым. Что будет дальше?
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