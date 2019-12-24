Полузащитник «Арсенала» Месут Озил оплатил операции 219 детям, которые срочно нуждались в лечении.

«219 операций уже сделаны, но впереди еще много работы. Как мы с Амине объявили перед свадьбой, все подаренные нам деньги пойдут на 1000 операций для нуждающихся детей по всему миру. Спасибо каждому приглашенному на свадьбу гостю, фанату и фолловеру, которые внесли вклад в этот проект.

И отдельное спасибо всем медицинским работникам, которые вовлечены в процесс. Это только начало! В 2020 году мы вместе поможем сотням других нуждающихся детей», – написал Озил в инстаграме.

Свадьба Озила и «Мисс Турция»-2014 Амине Гюльше прошла 7 июня в Стамбуле.

В чемпионате Англии-2019/20 Озил провел восемь матчей и отдал один ассист.

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