Артета – наследник Гвардиолы, Почеттино и Венгера. Он шел к работе в «Арсенале» всю карьеру

Трансфер Микеля Артеты в «Арсенал» за несколько часов до закрытия трансферного окна 31 августа 2011-го казался слабой маскировкой кризиса. Клуб потерял многолетних лидеров Сеска Фабрегаса и Самира Насри, а на замену купил 29-летнего полузащитника «Эвертона», который за карьеру побеждал только в чемпионате Шотландии и третьесортном Кубке Интертото. Артета чаще играл на позиции атакующего полузащитника и смещался к левому флангу – фанаты не понимали, зачем такой игрок, если есть Аарон Рэмзи, Андрей Аршавин, Томаш Росицки и Алекс Окслейд-Чемберлен.

К тому моменту «Арсенал» несколько лет постепенно скатывался. Команда превратилась из претендента на титул в удобного соперника для других топ-клубов, а брутальных Непобедимых сменили безвольные подростки. За четыре дня до прихода Артеты «МЮ» на «Олд Траффорд» унизил «канониров» со счетом 8:2. Некоторые болельщики ждали, что после такого позора Арсен Венгер уйдет в отставку, и почти никто не понимал, как такой хаос исправят трансферы Артеты, Пера Мертезакера и Йосси Бенаюна.

На самом деле уже тогда можно было предсказать, что Артета – удача для «Арсенала». Он не играл за большие команды и не считался звездой, но прошлое Микеля выделяло его на фоне других универсальных полузащитников с континента в АПЛ. Он не отказался от футбола даже из-за проблем с сердцем: в детстве ему провели уникальную операцию – из-за редкого дефекта к сердцу Микеля не поступало достаточно чистой крови. «Родители не хотели, чтобы однажды на поле со мной случилось что-то плохое, – вспоминал Артета. – Но с годами сердце окрепло и больше не доставляло проблем. Конечно, когда я только начал играть, мне приходилось постоянно выполнять кучу медицинских проверок».

Испанец провел детство с мячом на пляже Сан-Себастьяна Ла Конча, где все свободное время оттачивал технику с лучшим другом Хаби Алонсо. Приятели вместе пробились в местную команду «Антигуоко» и составили идеальную связку в центре поля, но в 1997-м именно 15-летнего Микеля заметили скауты «Барселоны». Парня позвали в резервную команду каталонского клуба, и он мгновенно согласился, хоть и грустил из-за расставания с Хаби. До этого момента они прогрессировали вместе, теперь Артета надеялся повторить путь Пепа Гвардиолы, а Алонсо перешел в «Реал Сосьедад». Само приглашение в «Барсу» свидетельствовало о таланте Микеля: в Каталонии заметили его видение поля, умное движение и взрослую технику.

За два года Артета вырос в одного из главных талантов «Барселоны Б», но так и не приблизился к дебюту за основную команду. В то время в «Барсе» собралась уникальная полузащита: Коку, Луис Энрике, Гвардиола и Хави. Неудивительно, что талантливому тинейджеру не нашлось места, и в январе 2001-го он отправился в аренду. Микель все еще мечтал о будущем в Каталонии, но переход в «ПСЖ» оказался одним из лучших решений в его жизни. В академии «Барселоны» его обучили основам философии, но в Париже он впервые раскрылся как лидер благодаря партнеру по полузащите и капитану Маурисио Почеттино.



Будущий тренер «Тоттенхэма» обратил внимание на взрослый подход Артеты и взял его под опеку. Поч научил Микеля общаться с другими игроками, принимать быстрые решения и подбирать правильные слова в раздевалке. «Он был великолепен не только благодаря таланту, но и из-за взрослого поведения, – вспоминал Почеттино. – Меня удивило его понимание футбола. Он был молодым игроком, но говорил на том же уровне, что и 30-летние одноклубники. Когда он займется тренерской работой, точно станет одним из лучших. У него нужный характер для такой работы».

Артета задержался в Париже на второй год – в «Барселоне» с радостью сохранили права на полузащитника, которому не нашлось места в команде. В «ПСЖ» Микель превратился в ключевого игрока: он наладил идеальное взаимодействие с Почеттино и раскрылся как ассистент Роналдиньо и Джей-Джей Окочи. Молодой испанец наслаждался игрой в основе, несмотря на отсутствие заметных успехов в чемпионате Франции. Проблемы начались в конце сезона-2001/02, когда встал вопрос о будущем: либо возвращение в «Барсу» и место на лавке, либо полный отказ от детской мечты и полноценный трансфер.

Микель уже согласился на постоянный переход в «ПСЖ», но клубы не договорились о сумме. Вместо этого он отправился в «Рейнджерс», который заплатил «Барсе» почти 8 млн евро. Скоро Артета превратился в важнейшего игрока для тренера Алекса Маклиша благодаря качествам, которые помогли ему и в Париже: скромности, сосредоточенности, креативности и универсальности. Он одинаково хорошо организовывал атаки и страховал защитников, а гол в первом же дерби Старой Фирмы моментально влюбил в него фанатов.

Микель Артета, «Рейнджерс»Getty Images

В том матче Микель показал, как справляется с давлением: 19-летний испанец спокойно подошел к точке и сделал «Рейнджерс» чемпионами сезона-2002/03 благодаря разнице голов. Болельщики, тренеры и эксперты ценили не только игровые скиллы Артеты, но и его влияние на команду: он успокаивал и заводил игроков, обращал внимание на важные детали, гасил конфликты. Единственной заметной неудачей испанца оказался переход в «Реал Сосьедад» в 2004-м. Он наконец исполнил детскую мечту и надеялся, что будет играть с Хаби, но разминулся с другом – тот отправился в «Ливерпуль». Артета почти целый сезон просидел в запасе, а через год все-таки оказался с Алонсо в одном городе.

В «Эвертоне», куда испанец перешел в 2004-м из-за финансовых проблем «Джерс», он наладил идеальное взаимопонимание с коучем Дэвидом Мойесом и обозначил переход к более агрессивному стилю. «Микель повлиял на перестройку в команде, когда мы пытались вывести «Эвертон» на следующий уровень, – объяснил Мойес в 2012-м. – Он очень одаренный футболист и с ним приятно работать. Думаю, Венгер удивился тому, как много он может предложить. Он передает лидерские качества команде». Артета знал, что не получит признание медиа и статус звезды в «Эвертоне», но преданно посвятил «ирискам» лучшие годы и вряд ли покинул клуб, если бы не предложение «Арсенала». Для 29-летнего испанца трансфер в кризисную команду Венгера превратился в последний шанс поиграть в Лиге чемпионов.

Фанаты не сразу оценили решение Арсена, но он сделал ставку на Артету как на лидера и угадал. Через 10 дней после перехода Микель дебютировал за «Арсенал» в матче против «Суонси» и ошалел от пассивности одноклубников в раздевалке после неубедительной минимальной победы. Артета не сдержался, произнес мотивирующую речь, после чего повернулся к молчаливому тренеру. Испанец испугался, что Венгер не одобрит такой активности, но тот, наоборот, обрадовался: именно ради этого он выложил за полузащитника 15 млн евро. Уже скоро Микель превратился в неофициального помощника Арсена и преобразил настрой команды.

Микель Артета и Арсен Венгер, «Арсенал»Getty Images

Он добился у руководства внедрения системы бонусов, которой до этого не было в клубе, и продвинул проект семейной комнаты на «Эмирейтс». После этого жены и дети игроков вместе проводили время на стадионе и по несколько часов общались после матчей. Артета видел консерватизм и стагнацию «Арсенала», но его позитивная энергия взбодрила команду. Молодые Аарон Рэмзи, Тео Уолкотт и Джек Уилшир вдохновились примером Микеля, а он на третий год заслужил капитанскую повязку. На этот раз Венгер точно знал, что капитан не сбежит, как Фабрегас и Робин Ван Перси.

Достижения Артеты не сводились к мотивации и работе за пределами поля. В «Арсенале» он довел до совершенства амплуа разыгрывающего опорника – именно такого игрока не хватало команде для баланса между линиями. В паре с Микелем лучше смотрелись Матьё Фламини, Рэмзи, Уилшир и Алекс Сонг – испанец будто раскрывал сильные качества любого партнера по центру, оставаясь при этом в тени. Он сочетал в себе креативность Давида Сильвы и Хуана Маты в атаке, но не уступал в обороне классическим опорникам типа Лукаса Лейвы и Моргана Шнайдерлина.

В первом круге сезона-2013/14 Артета провел один из главных мастер-классов карьеры именно против Лейвы. «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» (2:0), а испанец превзошел бразильца во всем: развивал атаки команды, страховал защитников, успевал в каждом единоборстве и заслуженно получил награду игроку матча. «Артета сыграл на другом уровне, – проанализировал перфоманс испанца Джейми Реднапп. – Это заметно, если сравнить его с Лукасом, который не успевал за соперником. Игра Артеты в защите создала платформу для успеха в атаке. Непросто так играть в «Арсенале», потому что в этой команде одноклубники постоянно несутся вперед с мячом, но не так быстро возвращаются в оборону. Он всегда остается сзади и поддерживает других игроков, но не получает признания».

Микель Артета, «Арсенал»Reuters

В том же 2014-м Артета уже знал, чем будет заниматься после завершения карьеры: «Я точно останусь в футболе, потому что мне есть что сказать. Я бы хотел показать тренерские идеи и вдохновить людей так, как у меня это получается. Я на 100 процентов уверен в своих идеях и думаю, мне это под силу». Микель не единственный спаситель «Арсенала» в тех сезонах, но логично, что именно под его капитанством клуб выиграл два Кубка Англии подряд и отпраздновал трофеи впервые с 2005-го. В последние два сезона Артета мало играл, зато постоянно давал Венгеру полезные советы насчет подготовки к матчам, тактики и командной психологии.

Неудивительно, что в последние годы кризис «Арсенала» возобновился – новый виток проблем совпал не только с уходом Венгера, но и с завершением карьеры Артеты за два года до этого. Работа в штабе Гвардиолы только подтвердила, что Микель – будущий топ-тренер. Во всех командах, где испанец помогал коучам, он по-новому раскрывал даже средних игроков. Именно Артета лично занимался с Александром Зинченко и Фабианом Делфом, чтобы те качественно заменили постоянно травмированного Бенжамена Менди. «Микель всегда прав! – подтвердил авторитет коуча Лерой Сане. – Он всегда следит за мной на тренировке и делится мыслями. Он не просто советует что-то и оставляет меня разбираться с этим».

Артета гармонично вписывался в команды с разными стилями и традициями. Возможно, благодаря этому он так хорошо помогает с адаптацией к новой обстановке и другим задачам. «Он персонально работал с Родри и обучал его основам подхода Гвардиолы, – поделился инсайдом корреспондент The Athletic Сэм Ли. – Он показал ему, как нужно двигаться, и объяснил, когда нужно прессинговать, а когда нет». Все эти качества пригодятся Артете в «Арсенале» для тактического и психологического преображения ослабевшей команды. Несмотря на мощный челлендж, успех Микеля вряд ли станет сенсацией. Обучение в академии «Барсы», уроки лидерства от Почеттино и общение с Гвардиолой подготовили Артету к лондонскому вызову и воспитали у него задатки топ-тренера.

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