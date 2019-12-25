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АПЛ разрешила «Ливерпулю» нашить на форму золотую эмблему победителей КЧМ, но только на один матч

АПЛ разрешила «Ливерпулю» нашить на форму золотую эмблему победителей КЧМ, но только на один матч
Eurosport

28 мин. назад

Для команды Юргена Клоппа сделали исключение.

«Ливерпуль» получил разрешение от английской Премьер-лиги добавить на игровые футболки золотую эмблему клубных чемпионов мира.

После победы команды Юргена Клоппа над «Фламенго» (1:0) в финале КЧМ стало известно, что у «красных» не получится украсить форму золотой эмблемой, так как это идет вразрез с правилами АПЛ. Однако «Ливерпуль» все же обратился к руководству лиги с просьбой сделать для него исключение.

АПЛ пошла навстречу мерсисайдцам, но разрешила сыграть в обновленной форме только в одном матче. Это случится 29 декабря, когда «Ливерпуль» на «Энфилде» сыграет с «Вулверхэмптоном».

  • Завтра, 26 декабря, «Ливерпуль» в Boxing Day сыграет на выезде с «Лестером».
  • Команда Клоппа лидирует в АПЛ – у нее 49 очков. «Лестер» идет на второй строчке, у команды Брендана Роджерса 39 баллов.

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