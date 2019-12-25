«Ливерпуль» получил разрешение от английской Премьер-лиги добавить на игровые футболки золотую эмблему клубных чемпионов мира.

После победы команды Юргена Клоппа над «Фламенго» (1:0) в финале КЧМ стало известно, что у «красных» не получится украсить форму золотой эмблемой, так как это идет вразрез с правилами АПЛ. Однако «Ливерпуль» все же обратился к руководству лиги с просьбой сделать для него исключение.

АПЛ пошла навстречу мерсисайдцам, но разрешила сыграть в обновленной форме только в одном матче. Это случится 29 декабря, когда «Ливерпуль» на «Энфилде» сыграет с «Вулверхэмптоном».

Завтра, 26 декабря, «Ливерпуль» в Boxing Day сыграет на выезде с «Лестером».

Команда Клоппа лидирует в АПЛ – у нее 49 очков. «Лестер» идет на второй строчке, у команды Брендана Роджерса 39 баллов.

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