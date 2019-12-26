«Манчестер Сити» в 2008 году сделал официальное предложение о покупке игрока «Барселоны» Лионеля Месси.

Бывший исполнительный директор английского клуба Гарри Кук рассказал, что «Сити» готовился к приходу новых владельцев и хотел заявить о намерениях громкой покупкой.

«Паирой Пьемпосан [помошник владельца команды в то время] начинал закипать. Телефон лежал на столе, и он разговаривал с Полом Олдриджем, еще одним человеком, близким к правлению клуба.

Так вот, представьте картину: Пол со своим лондонским акцентом говорит: «Паирой, ты должен сказать мне, что мы предпринимаем, все выходит из-под контроля». Паирой в этот момент лежит на шезлонге и наслаждается массажем. Он орет в трубку: «Да-да-да, бардак [бардак по английски – mess], полный бардак».

Видимо, что-то потерялось при переводе, и – клянусь – на том конце услышали: «Нам нужно купить Месси». Пол подошел ко мне и сказал: «Гарри, я не совсем понимаю, что мы делаем». Я ответил: «Выдвигай предложение, а там посмотрим».

«На следующий день мне позвонил Дейв Ричардс из Премьер-лиги и спросил: «Гарри, ты что, сделал предложение по Лионелю Месси? 70 миллионов фунтов? Ты чокнутый?» – приводит слова функционера The Athletic.

Удивительно, но «Барселона» готова была рассмотреть предложение, если бы оно было серьезным.

Месси провел в «Барселоне» всю карьеру, он капитан клуба.

В 2008-м «Сити» купили арабские шейхи и с тех пор вливаю в команду очень большие деньги.

«Роналду написал в директ, я не ответила». Российская модель Одинцова отвергла ухаживания Криша

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме