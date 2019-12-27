Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио, надев костюм снеговика для вечеринки, врезался на спорткаре в палисадник.

По информации Daily Mail, вечером 25 декабря 29-летний футболист съехал с дороги и после столкновения разбил Lamborghini Huracan стоимостью 250 тысяч евро. Футболист был одет в костюм снеговика, так как направлялся на рождественскую вечеринку.

Вот фото с места аварии:

Антонио не пострадал – 26 декабря он отыграл полный матч АПЛ против «Кристал Пэлас».

«Вест Хэм» идет на 17-м месте, от зоны вылета клуб отделяет одно очко.

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