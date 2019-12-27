«Ман Сити»: побить рекорд АПЛ с Пепом и захватить власть в Манчестере. Лучшие команды десятилетия

В мае 2010-го над «Манчестер Сити» издевались фанаты 19 клубов Премьер-лиги. На второй сезон после прихода шейха Мансура клуб провалил главную задачу – не вышел в ЛЧ. В решающем матче за четвертую строчку Питер Крауч пробил венгра Мартона Фюлёпа и затащил «Тоттенхэм» в главный еврокубок. «Сити» не помогла смена угрюмого Марка Хьюза на модного Роберто Манчини. Дорогие трансферы тоже не обеспечили мгновенный успех. За Карлоса Тевеса, Джолеона Лескотта, Эммануэля Адебайора, Гарета Барри, Коло Туре и Роке Санта Круза выложили больше 100 млн евро, но расклад сил в АПЛ не изменился: за титул, как раньше, боролись клубы из Большой четверки.

Еще больший удар по гордости обновленного «Сити» в сезоне-2009/10 нанесли дерби. В двух кругах АПЛ «горожане» проиграли «Юнайтед» максимально обидно: гол Майкла Оуэна на 96-й минуте лишил команду Хьюза очков на «Олд Траффорд», а в апреле на «Этихаде» Гари Невилл поздравил Пола Скоулза с еще одним поздним голом легендарным поцелуем. К тому же «Сити» влетел злейшему врагу в полуфинале Кубка Лиги и лишился шансов даже на второсортный трофей. Для фанатов локальное противостояние в Манчестере имело даже большее значение, чем глобальный успех и превращение в бренд: несколько поколений болельщиков «Сити» десятилетиями терпели насмешки и унижения из-за постоянных успехов соседей.

Перед сезоном-2010/11 ситуация не изменилась: «Юнайтед» по-прежнему считался главной командой города, а «Сити» обзывали денежными мешками даже фанаты «Челси». Трансферное окно подтвердило аргументы хейтеров: никто не сомневался, что Давид Сильва и Яя Туре переехали в Англию только ради нефтяных денег. На самом деле «Манчестер» провернул масштабное и необходимое обновление, которое не заметили из-за имиджа клуба: кроме Туре и Сильвы к Манчини пришли Александар Коларов, Эдин Джеко, Марио Балотелли и Джеймс Милнер. Этот состав еще не приблизился к борьбе за чемпионство, зато показал амбиции в Кубке Англии – до апреля «Юнайтед» шел на требл, но в полуфинале на «Уэмбли» неожиданно проиграл «Сити».

Гол Туре принес «Сити» первый трофей за 35 лет, а летом «горожане» заполучили Серхио Агуэро. Такие трансферы посылали сигнал топ-клубам: выскочки готовы уводить главных талантов. «МЮ» еще доминировал в Англии, но у команды всплывало все больше недостатков. «Дьяволы» слишком зависели от голов Уэйна Руни, потому что не заменили Криштиану Роналду и Тевеса летом 2009-го. Рио Фердинанда и Неманью Видича мучали травмы, а Скоулз и Райан Гиггз старели. Несколько лет «Юнайтед» маскировал слабость благодаря гениальным ходам Алекса Фергюсона, но к 2011-му «Сити» окреп и показал проблемы соседей. «МЮ» хвастался титулами, духом и историей, но «горожане» получили мощное усиление и больше не болтались в районе четвертого места.

Переворот в городе произошел 23 октября 2011-го. До этого дня любое поражение «Юнайтед» от «Сити» выглядело нелепым исключением – иногда даже «Уиган» и «Мидлсбро» могут обыграть топ-клубы. Но в том дерби «горожане» не просто взяли у «дьяволов» три очка – они унизили соперника разгромом со счетом 6:1 и отомстили за ярлык «вечно вторых». Два символа того дня: напрягшееся от бессилия лицо сэра Алекса и бесстрастный Балотелли с надписью на футболке «Почему всегда я?» После этого что-то изменилось как в менталитете игроков «Сити», так и в восприятии команды Манчини. Ее боялись – если Джеко, Агуэро и Туре так разобрались с великим «Юнайтед», что они сделают с остальными? Но до кульминации оставалось еще несколько месяцев.

Марио Балотелли в дерби «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»Getty Images

В том сезоне «Сити» лишил равновесия фанатов «МЮ» победой в дерби, а потом сотворил сенсацию в гонке за титул. К середине весны команда Фергюсона стерла из памяти разгром и опережала соперника на восемь очков, но растеряла отрыв к последнему туру. В решающий день «Юнайтед» скучно выиграл у «Сандерленда», а «Сити» прибил «КПР» со счетом 3:2 – гол Агуэро на последней минуте принес чемпионство по разнице забитых и пропущенных. Безумные празднования Манчини и команды вошли в историю, как триумф Непобедимого «Арсенала» или железного «Челси» Жозе Моуринью. Никогда раньше чемпионство не определялось по дополнительным показателям. К тому же победа «Сити» получилась в стиле «Юнайтед», и именно это задело соседей: оказалось, что у денежных мешков есть сила воли, мастерство и характер.

Фергюсон принес «МЮ» еще один титул перед уходом на пенсию, но великий год Робина ван Перси не перекрыл стабильное превосходство «Сити». Руководство «Юнайтед» долго скрывало слабое управление благодаря коучу, но его уход привел к бессмысленным дорогим трансферам и тренерскому хаосу. Команды будто поменялись местами внутри города: «МЮ» превратился в мешок, которым обзывал «Сити», а «горожане» обрели харизму и уверенность. Этот переход власти значил для фанатов на «Этихаде» не меньше титулов. «Пока «Юнайтед» в заднице, я счастлив, – признался верный фанат «Сити» и бывший фронтмен Oasis Лиам Галлахер. – Знаю, что это неправильно и глупо, что пора повзрослеть. Но из-за «Юнайтед» мне пришлось переехать в Лондон, понимаете? Они испортили мне всю жизнь в 1990-х».

Зато в 2010-х «Сити» удалось то, чего не довели до конца ни «Челси», ни «Арсенал». «Горожане» не просто отобрали титул у «Юнайтед», а остались главными в Англии на десятилетие. У команды тоже появились легенды: Венсан Компани не уступал Видичу и Стивену Джеррарду по характеру, Сильва вырос в лучшего плеймейкера лиги, а Туре доминировал в центре поля на уровне Фрэнка Лэмпарда и Скоулза. К тому же «Сити» занимался не только трансферами – боссы прокачали каждый аспект клуба и гармонично развили бренд. Шейхи пригласили бывших руководителей «Барселоны» Феррана Сориано и Чики Бегиристайна, инвестировали в инфраструктуру и создали условия для одного из главных европейских тренеров.

В 2014-м клуб вложил больше 200 млн евро в «Этихад Кампус» – современную тренировочную базу с навороченным оборудованием, идеальными полями, научными отделами и лучшими условиями для восстановления. «Я никогда не видел подобного – признался тогда защитник «Сити» Пабло Сабалета, когда сборная Аргентины приехала на «Этихад». – Эта база впечатлила всех игроков, включая Лионеля Месси. Лучшие игроки всегда хотят тренироваться в соответствующих условиях. Они должны видеть, что «Сити – один из крупнейших клубов мира, и такие условия действительно делают нас особенными». К горечи фанатов «МЮ» их клуб с 2013-го потратил на трансферы намного больше, но так и не вымучил хотя бы один титул. «Сити» уступил по трофеям «Челси» (10 против 11), но обошел лондонцев по чемпионствам (четыре против трех). Вложения Мансура возмущали и шокировали в первые годы, но успехи полностью оправдали даже такие инвестиции.

«Сити» развился не только в Манчестере и Англии: через два дня после назначения в 2012-м Сориано прибыл в Нью-Йорк и договорился о создании фарм-клуба «горожан» в MLS. За несколько лет «Манчестер» превратился в глобальную сеть и обошел конкурентов не только на поле: в Китае новых фанатов привлек «Сычуань Цзюню», в Австралии бренд Мансура представляет «Мельбурн Сити», а молодые футболисты из академии получают практику в «Жироне». Такой географический разброс заинтересовал болельщиков, принес новые рекламные контракты и расширил скаутские службы от Нидерландов до Венесуэлы. «Мы хотим быть клубом будущего, – объяснил Сориано. – Историю не изменить в одночасье, но мы хотим, чтобы дети хотели болеть за «Сити». Мы хотим, чтобы про команду, которая играет хорошо, говорили, что она играет как «Сити».

Пеп ГвардиолаGetty Images

Внедрение стиля и формирование индивидуальности – шаги, которые «Сити» сделал за последнее десятилетие. Если Манчини больше полагался на качества отдельных звезд, то Пеп Гвардиола отладил командное взаимодействие и сломал один из главных стереотипов о конкуренции в АПЛ: выиграл чемпионат с отрывом в 19 очков и изящным комбинационным футболом. На следующий год его команда повторила результат, несмотря на гениальный перфоманс «Ливерпуля». В условиях бешеной борьбы в АПЛ защита титула – уникальное достижение. В последний раз такое удавалось Фергюсону в сезоне-2008/09. В 2018-м «Сити» вошел в историю еще и благодаря рекорду – даже в сезонах с 42 матчами никто в Англии не набирал 100 очков.

Единственная проблема «горожан» – отсутствие больших побед в ЛЧ. Команда дошла до полуфинала в 2016-м, но уступила «Реалу» в скучнейшем противостоянии. После этого «Сити» бьется в плей-офф, но регулярно покоряется андердогам типа «Монако». Еврокубки – турниры на вылет, в которых успех намного больше зависит от стечения обстоятельств, нежели в чемпионате. Достаточно вспомнить, что единственный ушастый трофей Абрамовичу принес Роберто ди Маттео, когда у «Челси» ничего не получилось в чемпионате. «Сити» движется поступательно и прогрессировал за последнюю декаду мощнее любой команды в истории АПЛ. Клуб Мансура вышел на первый план в городе, выиграл четыре титула и сформулировал философию – этого достаточно для статуса главного английского клуба десятилетия.

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