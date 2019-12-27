Китайский бродкастер PPTV возобновил показ матчей «канониров», но придумал новый способ игнорирования полузащитника «канониров» Месута Озила – за всю трансляцию встречи «Борнмут» – «Арсенал» в эфире ни разу не прозвучала фамилия немца.

Во время объявления стартовых составов комментаторы просто пропустили фамилию игрока и не назвали его даже во втором тайме, когда Месут отправился на скамейку.

В середине ноября Озил через соцсети обвинил китайские власти в притеснении уйгуров и заявил, что мусульманский мир отказывается обсуждать проблему. В результате в Китае официально запретили показ матча лондонцев против «Манчестер Сити». Долго блокада не продлилась – PPTV заплатил 625 миллионов евро за показ АПЛ. Теперь позиция по Озилу выражается иначе.

Подробнее о том, кто такие уйгуры и о чем именно высказался Озил, читайте в нашем тексте.

Игра закончилась со счетом 1:1.

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