Getty Images
«Нет оснований думать о чемпионской гонке». За 19 туров Пеп потерял больше очков, чем за прошлый год
«Сити» серьезно забуксовал.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» в 19-м туре чемпионата Англии.
«Играть 80 минут в меньшинстве очень тяжело, это вызов. Мы не удержали счет и теперь должны думать только о следующей игре, о том, как выиграть оставшиеся матчи. Футболисты не чувствуют сожаления, они отдали на поле все. «Вулверхэмптон» невероятно бился, но мы все же могли избежать пропущенных мячей.
Думать о том, чтобы догнать «Ливерпуль», нереалистично. У нас нет оснований думать о чемпионской гонке. Мне каждый раз задают этот вопрос, и ответ все тот же», – цитирует 48-летнего Гвардиолу BBC.
- «Сити» вел со счетом 2:0, но уступил 2:3.
- Команда Гвардиолы в текущем сезоне потеряла за 19 туров больше очков, чем за весь прошлый.
«Ман Сити»: побить рекорд АПЛ с Пепом и захватить власть в Манчестере. Лучшие команды десятилетия