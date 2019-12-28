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«Нет оснований думать о чемпионской гонке». За 19 туров Пеп потерял больше очков, чем за прошлый год

«Нет оснований думать о чемпионской гонке». За 19 туров Пеп потерял больше очков, чем за прошлый год
Eurosport

45 мин. назад

«Сити» серьезно забуксовал.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» в 19-м туре чемпионата Англии.

«Играть 80 минут в меньшинстве очень тяжело, это вызов. Мы не удержали счет и теперь должны думать только о следующей игре, о том, как выиграть оставшиеся матчи. Футболисты не чувствуют сожаления, они отдали на поле все. «Вулверхэмптон» невероятно бился, но мы все же могли избежать пропущенных мячей.

Думать о том, чтобы догнать «Ливерпуль», нереалистично. У нас нет оснований думать о чемпионской гонке. Мне каждый раз задают этот вопрос, и ответ все тот же», – цитирует 48-летнего Гвардиолу BBC.

  • «Сити» вел со счетом 2:0, но уступил 2:3.
  • Команда Гвардиолы в текущем сезоне потеряла за 19 туров больше очков, чем за весь прошлый.

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