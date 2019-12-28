Обыграть «Ман Сити» дважды за сезон практически нереально – в 2018-м только «Ливерпуль» вчистую выиграл у «горожан» двухраундовое противостояние в ЛЧ. Тем неожиданнее выглядит успех «Вулверхэмптона», который хлопнул Гвардиолу в октябре и декабре.

Гигантскую роль в чуде «волков» сыграл Адама Траоре. На «Этихаде» испанец малийского происхождения дважды убежал в контратаку и дублем сотворил главную сенсацию тура. 27 декабря 23-летний вингер начал камбэк «Вулвз» сочным дальним ударом – его команда в большинстве горела 0:2, но вырвала победу в конце матча.

Адама Траоре, «Вулверхэмптон»Getty Images

И «Вулверхэмптон», и Адама находятся в потрясающей форме. Вингер набрал заметную мышечную массу, красуется крепкими бицепсами и мощными ногами. На неделе Траоре выложил в инстаграм фото в топе – сложно поверить, что это футболист, а не профессиональный бодибилдер. Кажется, Адама ночует в обнимку с гантелями, но форвард утверждает обратное – он не качается и не взрывает бицепсы штангой.

«Я тренируюсь каждый день с физиотерапевтом. Люди в соцсетях часто спрашивают меня, занимаюсь ли я с гантелями и штангой, какие поднимаю веса. Нет, я не делаю это. Моя форма – физическая работа и отдых. Я не выполняю дополнительных упражнений на мышцы», – заверил звезда «Вулвз».

Только посмотрите, каким был испанец всего четыре года назад. На фото видно, что у Адама достаточно широкий корпус, но худые руки и ноги. Оказывается, в детстве футболист увлекался тренажеркой, но слишком быстро набрал массу, которая мешала футболу.

«Я стараюсь как можно меньше работать с торсом. Мне слишком мало требуется для того, чтобы стать большим. Я отмечался силой, когда мне было 16-17 лет. Но тогда у меня начались проблемы с коленями – они не справлялись с такой массой при работе на скорости», – объяснил прошлую форму Траоре.

В самой брутальной лиге мира с такими антропометрическими данными не выжить. Даже при огромной скорости для успеха в АПЛ нужны навыки борьбы и мускулатура. Многие звезды английской лиги умирают в качалке, чтобы бороться за мяч с суровыми защитниками. Преображение Траоре впечатляет, но как возможно быть таким мощным без упражнений от Арни?

Многие заподозрили футболиста в лицемерии, но, кажется, Траоре не врет. В этом вопросе Eurosport.ru помог разобраться профессиональный фитнес-тренер и серебряный призер турнира Grand Prix Russia 2 Никита Горин.

«Кратковременные ускорения во время тренировок и матча действительно могут увеличить мышечную массу мышц ног. Но верх тела у Траоре развит слишком явно. Полагаю, он в обязательном порядке тренирует верх тела с отягощениями. Просто это входит в его основной план тренировок, так называемое ОФП (общую физическую подготовку). Траоре не нужна прицельная работа для развития мышц плечевого пояса. А без развитого плечевого пояса невозможно быть одним из самых скоростных футболистов».

А скорость у Адама невероятная. Он выделялся ей еще в молодежке «Барселоны» – продолжил развитие и в Англии. FIFA 20 оценила его ускорение в 96 – Траоре вместе с Килианом Мбаппе стал самым быстрым футболистом популярного симулятора.

К этому вингер пришел через индивидуальные тренировки с олимпийским чемпионом, бегуном Дарреном Кэмпбеллом.

«Даррен говорит мне, что не нужно ускоряться на 100%. Можно быть лучшим и на 70% – это позволит сохранить энергию и лучше контролировать мяч. Вам может показаться, что я несусь на огромной скорости, но я уже знаю, что сделаю с мячом. За это время я успеваю придумать следующий шаг», – гордится Траоре.

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту отметил и мощь, и скорость, и выносливость вингера. Если раньше Адама был техничным бегунком, то сейчас отрабатывает по всему флангу и помогает «Вулвз» выстроить оборонительный футбол.

Прогресс Траоре в АПЛ очевиден: в прошлом сезоне он вкрутил 1+1 за 29 игр, сейчас – 4+4 за 18. Но если у него вдруг что-то пойдет не так в футболе, то он всегда может перепрыгнуть в качалку. При целенаправленных тренировках Адама выглядит перспективным бодибилдером.

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