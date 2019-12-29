Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини отправлен в отставку сразу после поражения от «Лестера» в 20-м туре АПЛ.

«Нам стало очевидно, что для того, чтобы вернуть клуб в нужное русло уже в этом сезоне, ему необходимы перемены. Мы поняли, что должны действовать прямо сейчас, чтобы предоставить новому тренеру как можно больше времени для достижения этой цели.

Мы приняли это решение, испытывая большое разочарование. Мануэль Пеллегрини – джентльмен, нам было приятно работать с тренером такого уровня», – заявил сопредседатель «Вест Хэма» Дэвид Салливан.

Пеллегрини работал в «Вест Хэме» с мая 2018 года. В прошлом сезоне «молотки» под его руководством заняли десятое место в АПЛ.

Сейчас «Вест Хэм» занимает в турнирной таблице 17-ю строчку, всего на очко опережая «Астон Виллу», идущую 18-й.

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