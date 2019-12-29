Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл пригласил на интервью Стивена Джеррарда и обсудил с ним истории из прошлого. В том числе припомнил несостоявшийся трансфер Стивена в «Челси» и подколол полузащитника «МЮ» Фреда.

Джеррард – воспитанник «красных». Он находился в системе клуба с восьми лет и покинул его в статусе капитана ради пары сезонов в «Лос-Анджелес Гэлакси» на закате карьеры, но все могло случиться иначе – в 2005-м он чуть не перешел в «Челси» Моуринью. Мерсисайдцы только-только выиграли Лигу чемпионов, но серьезно уступали по составу другим топ-клубам лиги. Стивен даже подал запрос о трансфере, но в итоге саги подписал новый контракт с родным клубом.

«Сколько готов был заплатить за тебя «Челси», 44 миллиона евро? Кого бы ты сейчас получил за эти деньги, половину Фреда?» – посмеялся Гари в эфире шоу.

Невилл работает экспертом на Sky Sports.

Джеррард тренирует шотландский «Рейнджерс».

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