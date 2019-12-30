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Линекер: «По-прежнему убежден, что «Арсенал» не вылетит»
Гари еще и издевается.
Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал поражение «Арсенала» от «Челси» (1:2) в 20-м туре чемпионата Англии.
«Арсенал» проиграл, но я вижу определенный позитив при Артете. По-прежнему убежден, что они не вылетят», – написал Линекер в твиттере.
- «Арсенал» выиграл лишь один матч из последних 15 во всех турнирах. В АПЛ команда занимает 12-ю строчку.
- Артета возглавил «Арсенал» после отставки Унаи Эмери и шести матчей, которые «канониры» провели под руководством Фредди Юнгберга.
Артета – наследник Гвардиолы, Почеттино и Венгера. Он шел к работе в «Арсенале» всю карьеру
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