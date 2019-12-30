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Линекер: «По-прежнему убежден, что «Арсенал» не вылетит»

Линекер: «По-прежнему убежден, что «Арсенал» не вылетит»
Eurosport

1 час назадОбновлено 5 мин. назад

Гари еще и издевается.

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал поражение «Арсенала» от «Челси» (1:2) в 20-м туре чемпионата Англии.

«Арсенал» проиграл, но я вижу определенный позитив при Артете. По-прежнему убежден, что они не вылетят», – написал Линекер в твиттере.

  • «Арсенал» выиграл лишь один матч из последних 15 во всех турнирах. В АПЛ команда занимает 12-ю строчку.
  • Артета возглавил «Арсенал» после отставки Унаи Эмери и шести матчей, которые «канониры» провели под руководством Фредди Юнгберга.

Артета – наследник Гвардиолы, Почеттино и Венгера. Он шел к работе в «Арсенале» всю карьеру

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