Артета уничтожил прессинг «Челси» до перерыва. Но Лэмпард ответил новой схемой и прижал «Арсенал»

На первой пресс-конференции в роли тренера «Арсенала» Микель Артета пообещал, что разберется, почему клуб предал свой стиль. Его слова напрямую соотносились со стартовым спичем Унаи Эмери. Испанец поклялся, что его «Арсенал» будет прессинговать и грамотно владеть мячом. По факту Эмери провалился.

Ярче всего катастрофу подчеркнула турнирная таблица, дотошнее – твит аналитика Opta Питера Маккивера. Согласно его данным, к Boxing Day «Арсенал» 95 раз потерял мяч у своих ворот (19-е место в лиге) и всего 67 раз отобрал у чужих (11-е). То есть «Арсенал» и ужасно распоряжался мячом, и посредственно прессинговал сам. Не выполнял ни первое требование Эмери, ни второе.

Артете потребовалось несколько тренировок и один матч, чтобы улучшить эти показатели в топовой встрече. Первые 35-40 минут игры с «Челси» – образец того, как должен был выглядеть «Арсенал» при Эмери. «Пушкари» зажимали гостей прессингом и сами здорово владели мячом под давлением.

С первой частью задачи «Арсенал» справился не только хорошо по своим меркам, но и по меркам «Тоттенхэма», который играл с «Челси» неделю назад. Тогда «шпоры» не оказали никакого давления на «синих». Особенно терялись вингеры – Сон и Моура. Они растворялись между прессингом третьего ЦЗ «Челси» (Рюдигер и Томори) и опекой латералей (Аспиликуэта и Алонсо). В результате последние получали кучу свободы. Об этом я рассказывал после матча.

«Арсенал» сыграл смелее, но таких проблем у них не было. Вингеры (Обамеянг, Нельсон) выдвигались в прессинг на Рюдигера и Томори, их поддерживали фланговые защитники, далее по цепочке включались центральные. Все работало очень продуманно, хотя сама система была крайне рискованной.

Нельсон накрывает Томори, Мэйтленд-Найлз выдвигается на Эмерсона, Чемберс контролирует ВиллианаEurosport

Вторая часть задачи легла на плечи Месута Озила. Умное движение немца позволяло хозяевам проходить прессинг «Челси». По схемам Месут был без соперника – Канте и Ковачич ориентировались на Гендузи и Торрейру. Эту свободу Озил трансформировал в смещения на правый фланг. Так он вырывался из переполненной середины и ставил дилемму перед Фикайо Томори.

Если бы защитник не выдергивался за Озилом, плеймейкер принимал бы мячи свободным и получал время на решение. Если Томори выдергивается, он оставляет за собой зону. Второй вариант срабатывал гораздо чаще. Томори приходилось покидать позицию, Месут был к этому готов и проходил его либо пасом, либо дриблингом. В общей сложности Томори трижды пытался отобрать мяч, но только один раз получилось удачно. Одна из упущенных попыток пришлась на атаку, после которой «Арсенал» заработал результативный угловой.

В теории сдержать Озила мог бы кто-то из опорников «Челси» – либо Канте, либо Ковачич. Но в таком случае без опеки остался либо Торрейра, либо Гендузи. Это происходило реже, но тоже помогало «Арсеналу» проходить прессинг гостей.

Томори выдергивается на Озила, но оставляет зону за спиной. В нее врывается НельсонEurosport

Томори остался в защите, на Озила пошел Ковачич. Свободу получает Торрейра – соперник Ковачича по схемамEurosport

Такой режим не привел к куче опасных моментов («Челси» сдерживал фолами), но предопределил доминирование «Арсенала» в первые 35-40 минут. Прикончили его два обстоятельства: усталость хозяев и изменения Лэмпарда. Еще в конце первого тайма «Челси» перешел с 3-4-3 на 4-3-3.

Решение Фрэнка решило обе проблемы. Страдания от Озила облегил выход Джорджиньо. По схемам он стал прямым соперником Месута. Соответственно, выйти через Озила уже не получалось. Линия обороны тоже не обрывалась – выдвигаться кому-то из защитников больше не имело смысла.

Это соотносилось с общим изменением игры – 4-3-3 Лэмпарда зеркалили 4-2-3-1 Артеты. У каждого игрока «Челси» теперь был непосредственный оппонент. Никаких дилемм перед ними не возникало. Единственным игроком без опеки был кто-то из центральных защитников «Арсенала» (Абрахам разрывался между двумя из них). Но опций для паса больше не было – Озила перекрывал Джорджиньо.

Выход из обороны тоже перестал волновать гостей. Если в первые полчаса тройку Томори, Зума, Рюдигер прессинговали Нельсон, Ляказетт и Обамеянг, то теперь оборона получила дополнительного игрока. Через него «Челси» выходил в атаку, а «Арсенал» больше не мог прессинговать в прежнем режиме.

Дальше важные роли Лэмпард отдал крайним защитникам – они максимально растягивали игру и вынуждали Нельсона и Обамеянга низко садиться назад. Иногда они вообще находились на одной линии с обороной.

Чаще всего отрабатывать приходилось Обамеянгу. По его флангу не только высоко атаковал крайний защитник «Челси» (сначала Томори, потом Лэмпти), но и смещался Нголо Канте. Из-за этого Обамеянг не мог оставаться на чужой половине ради потенциальных контратак. Габонцу нужно было помогать молодому Сака.

Обамеянг и Нельсон занимают слишком низкие позиции в защите – не выйти в контратакуEurosport

Это привело к двум негативным последствиям. Во-первых, «пушкари» вообще лишились контратак. До перерыва на их трети прошли лишь 21% действий, после – 34%. Логично – фланговые нападающие занимались не своей работой и располагались слишком низко. «Челси» было проще возвращать мяч обратно. Отчасти это привело к первому голу. Гости заработали штрафной после потери Ляказетта на своей трети поля.

Во-вторых, огромная нагрузка свалилась на молодого Сака. Еще в середине тайма он жаловался на усталость. Второй гол «Челси» стал лишь характерным проявлением этого. Сака просто не добежал за Виллианом. Бразилец остался один и ассистировал Абрахаму.

В начале эпизода Сака был впереди Виллиана – теперь отстаетEurosport

В целом игру можно разделить на два отрезка: до замен Лэмпарда (и усталости «Арсенала») и после. Оба привели к доминированию каждой из команд. Минус – ни один из них не сопровождался серьезной остротой. Все три явных момента – это голы. Два из них пришли со стандартов, в том числе один – после очевидной ошибки вратаря. Вероятно, «Челси» получил даже слишком много по такой игре.

Для обоих тренеров матч – в той или иной степени позитив. Артета постепенно разруливает ошибки Эмери. Лэмпард снова показал себя гибким тактиком в топовой игре. Результат лишь олицетворяет процесс. Артета только меняет «Арсенал» на свой лад, Лэмпард продолжает улучшать «Челси».

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