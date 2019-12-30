«Вест Хэм» нашел замену Мануэлю Пеллегрини. «Молотки» объявили, что новым главным тренером команды назначен Дэвид Мойес.

Мойес уже работал с «Вест Хэмом» в сезоне-2017/18, под его руководством команда заняла 13-е место в АПЛ. Затем Дэвид покинул «Вест Хэм» и с тех пор находился без работы.

Ранее Мойес работал в «Сандерленде», «Реале Сосьедад», «Манчестер Юнайтед», «Эвертоне» и «Престоне».

«Вест Хэм» находится на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ, опережая идущую 18-й «Астон Виллу» на одно очко.

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