В 2016 году мир сходил с ума от триумфа «Лестера», но история Джейми Варди выделялась даже на фоне магического чемпионства «лис». Фанат «Шеффилд Уэнсдей» играл среди любителей до 23 лет, пил с приятелями в пабах каждые выходные после матчей и работал на фабрике. Главный тренер «Лестера» Найджел Пирсон разглядел Варди в «Флитвуд Таун» из пятого дивизиона и выложил за игрока больше миллиона евро – рекорд для полупрофессионального футбола. В новом клубе Джейми прошел путь, идеально подходящий для фильма: провалил первый сезон и собирался уйти из-за недовольства фанатов, удержался благодаря коучу и вывел команду в АПЛ, спасся от вылета и обеспечил голами золотые медали.

Неудивительно, что голливудские продюсеры заинтересовались сумасшедшими победами маленькой команды уже в декабре 2015-го. Когда Варди забил в 11 матчах АПЛ подряд и побил рекорд Руда ван Нистелроя, сценарист Адриан Бучарт впервые упомянул идею байопика об английском нападающем. Бучарт никогда не работал режиссером, зато написал сценарий к двум частям культовой саги «Гол!» о звезде «Ньюкасла» и «Реала» Сантьяго Муньесе. «Вау! – отреагировал Варди на слухи про фильм. – Что происходит с моей жизнью? Но если они хотят это сделать, пусть так и будет». Для Бучарта в создании футбольной кинокартины после съемок с Дэвидом Бекхэмом и Зинедином Зиданом не было ничего необычного.

Пока «Лестер» шел к чемпионству, спортивной драмой занялись другие профессионалы: кроме Бучарта, к делу подключились английские продюсеры Саймон Иган и Гарет Анвин, боссы лондонской студии Bedlam FilmProductions. В 2011-м Иган и Анвин выиграли «Оскар» за «Король говорит!», а за год до этого спродюсированный Анвином триллер «Экзамен» получил номинацию на премию британской академии кинематографического искусства BAFTA. Журналисты ухватились за известные имена и выяснили, что руководители проекта уже занялись поиском команды для съемок.

Саймон Иган и Гарет АнвинGetty Images

Первым делом Иган и Анвин позвали бывших конкурентов – сценаристов «Бойца» Пола Теймаси и Эрика Джонсона, которых тоже номинировали на «Оскар»-2011. Как и Бучарт, новые участники специализировались на проектах о спорте: кроме байопика про боксера Микки Уорда, они написали сценарий к фильму «День патриота» про взрывы на Бостонском марафоне. «Они были номинированы в том же году, что и «Король говорит! – анонсировал Иган Темайси и Джонсона. – Мы знаем, насколько их уважают и насколько они талантливы. Мы искали возможность поработать вместе. Это прекрасные авторы, которые добавляют проекту еще один уровень мастерства».

«Это больше, чем просто фильм, – предвкушал Джонсон работу над сюжетом про Варди. – Это уникальная история исполнения невозможной мечты и история о силе духа. Это будет чертовски весело, и я горд быть частью такого проекта». Медиа выяснили, что начало съемок запланировано на вторую половину 2016-го и даже узнали некоторые подробности каста. К тому времени кино про Варди под рабочим названием «Бесстрашный» превратилось в национальный повод для гордости, хотя все еще находилось на стадии разработки. Еще больший восторг у англичан вызвала новость о том, что на роль Найджела Пирсона позвали легендарного футболиста, головореза и актера Винни Джонса – символа брутальной Англии 1990-х, который преуспел в гламурном Лос-Анджелесе. «Со мной действительно связались, и я сказал, что заинтересован, – признался Винни. – Я бы хотел сделать это, хотя до производства нужно пройти долгий путь».

Сыграть жену Джейми Ребекку пригласили звезду «Форс-мажоров» Меган Маркл, которая тогда только встречалась с принцем Гарри. Побочная связь с королевской семьей еще сильнее подогрела интерес к главной загадке – кто сыграет самого Варди? «Мы рассматриваем несколько вариантов, – объявил Бучарт. – Наши фавориты – Зак Эфрон и Роберт Паттинсон, но солист One Direction Луи Томлинсон также в поле нашего внимания. Он хорош в футболе, знаком с актерской игрой и родился в Южном Йоркшире, так что акцент не станет для него проблемой. Мы даже слышали, что он фанат Джейми».

В феврале 2016-го Бучарт посетил матч чемпионата Англии против «Ливерпуля», в котором Варди сделал дубль. После игры режиссер пообщался с женой Джейми и самим футболистом – проект смотрелся все более цельно, фанаты видели, насколько участники заинтересованы в успехе. «Проект постепенно обретает форму, у нас очень мощная команда, – заверил Бучарт летом после чемпионства «Лестера». – К тому же мы ни при каком раскладе не оставили бы в стороне людей из клуба». В декабре того же года официальные лица уже не давали комментариев, но Daily Star поделился инсайдом о том, что сценарий закончен. По данным издания, Темайси и Джонсон проигнорировали провал «лис» в сезоне-2016/17 и сосредоточились на чемпионстве.

В начале 2017-го Бучарту и продюсерам все-таки пришлось сделать заявление. Фильм все еще не запустили в производство, а «Лестер» из-за слабых результатов уволил Клаудио Раньери. Создатели пообещали, что уход итальянца из клуба никак не повлияет на съемки, которые вот-вот начнутся: «Успех «Лестера» в 2016-м и невероятный подъем Джейми Варди с низов – история, которую необходимо рассказать. Мы хотим, чтобы фильм не только отпраздновал успех команды, но и честно рассказал обо всех событиях. То, что команда не повторила это выдающееся достижение, никак его не преуменьшает». По новой информации, съемки наметили на середину 2017-го, но на этом постоянный поток новостей, слухов и интервью резко оборвался.

Никто из связанных с «Бесстрашным» людей не объяснил, что происходит с проектом, а съемки так и не начались. «Я не уверен, что происходит, – признался Варди перед ЧМ-2018. – Это дело режиссеров и сценаристов. Задержка никак не связана со мной, они знают, чего хотят. Возможно, они ждут волшебного финала». Новые подвиги прыткого англичанина оживили бы картину, но Джейми не забил в России ни одного мяча, а четвертое место «трех львов» не напоминало чудо «Лестера». Вряд ли можно объяснить исчезновение фильма из медиаполя только ожиданием подходящего момента. Скорее всего, у Бучарта, Игана и Анвина либо возникли проблемы с инвесторами, либо всплыли личные неприятности, которые затормозили их карьеры вместе с футбольным байопиком.

Джейми Варди, «Лестер»Getty Images

За последние три года Иган работал только над телевизионными документалками и над проходной мелодрамой «Голый романтик». Анвин в 2018-м выпустил незаметный триллер «Стальная страна» с Эндрю Скоттом и не занимался другими проектами. Даже интернет-страница студии оскароносных продюсеров заморожена – адрес приводит к сомнительному анонсу нового сайта, а последние твиты аккаунта Bedlam Film Productions появились в 2015-м. Бучарт так и остался сценаристом «Гола» – после выхода сиквела Адриан не работал в кино. Теймаси и Джонсон отошли от спортивной темы и написали сценарий к фильму «Аванпост» про группу американских солдат в Афганистане. Пока неизвестно, когда выйдет военная драма, но она точно ближе к прокату, чем «Бесстрашный»: Орландо Блум и Скотт Иствуд уже снялись в главных ролях, а съемочная команда уже несколько месяцев занимается постпродакшном.

Идея фильма про Варди объединила нескольких энтузиастов, а успех «Лестера» подстегнул продюсеров в первые месяцы, но после этого что-то пошло не так. Судя по переговорам с актерами уровня Джонса, на «Бесстрашного» уже выделили деньги, когда проект свернули без официальных объяснений. Возможно, причины когда-нибудь выяснятся. Не исключено, что через несколько лет в Голливуде все-таки экранизируют историю нападающего, который пришел из любительского футбола и выиграл чемпионат Англии. А пока 32-летний Варди борется за «Золотую бутсу» и остается легендой АПЛ даже без звездного байопика.

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