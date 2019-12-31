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Клопп отказался признать, что чемпионская гонка в АПЛ закончена
Ну Юрген, хватить лукавить!
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отрицает, что чемпионская гонка в АПЛ-2019/20 уже окончена.
«Представьте, что вы спросили меня про чемпионскую гонку, а я сижу тут и говорю: «Ну да, знаете, по-моему, мы уже чемпионы». Это было бы сумасшествием с моей стороны», – приводит слова Клоппа AS.
- Сейчас «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 55 очками. У ближайшего преследователя (им является «Лестер») на 13 очков меньше, при этом «лисы» провели на один матч больше.
- В прошлом сезоне «Ливерпуль» набрал 97 очков, но финишировал вторым, пропустив вперед «Манчестер Сити».
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