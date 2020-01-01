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«Упорнее работать, лучше играть и молиться». Пеп назвал способы вернуться в чемпионскую гонку
Фанаты «Сити», вы уже бросили все и побежали в церковь?
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола снова ответил на вопросы журналистов о чемпионской гонке с «Ливерпулем» и «Лестером».
«Нужно упорнее работать, лучше играть и молиться. Мы всегда можем сделать то, что нам по силам, но есть и такие проблемы, которые мы не контролируем», – цитирует 48-летнего Гвардиолу BBC.
Коуч добавил, что не считает причиной неудовлетворительных результатов низкую активность клуба на трансферном рынке. «Это не так. У меня фантастическая команда, я ее очень люблю. У нас были проблемы с травмами. «Ливерпуль» невероятен – они потеряли всего два очка, мы должны их поздравить. Разрыв между нами не должен быть таким, но так сложилось».
- 1 января «Сити» сыграет с «Эвертоном» в рамках 21-го тура АПЛ.
- Отрыв «Ливерпуля» от команды Пепа составляет 14 очков, у мерсисайдцев игра в запасе.
Клопп отказался признать, что чемпионская гонка в АПЛ закончена