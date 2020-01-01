В середине 1990-х Кевин Киган превратил «Ньюкасл» в главную английскую сенсацию. Могучий мышонок возглавил бывший клуб, спас от вылета в третий дивизион и вернул в АПЛ в сезоне-1992/93. На следующий год «сороки» заняли третье место и заслужили от Sky Sports никнейм Шоумены за зрелищный стиль. Уже тогда в одной из программок Киган пообещал, что «Ньюкасл» поборется за титул. Формально тренер обратился к фанатам, но журналисты решили, что на самом деле послание предназначалось самой сильной команде Англии – «Манчестер Юнайтед» и лично Алексу Фергюсону.

«Красные дьяволы» вряд ли обратили внимание на выскочек, но летом 1995-го «Ньюкасл» действительно превратился в главного конкурента «МЮ». Директор «сорок» сэр Джон Холл поддержал Кигана на трансферном рынке: в команду пришли бомбардир Лес Фердинанд, плеймейкер Давид Жинола и защитник Уоррен Бартон, подходивший «Ньюкаслу» подключениями в атаку. Журналисты сформулировали философию коуча-новичка: он даже защитников использовал как нападающих. Пока команда Кигана прогрессировала, «МЮ» переживал локальный кризис и страдал без Эрика Кантона: в сезоне-1994/95 Фергюсон даже проиграл титул «Блэкберну».

Француза дисквалифицировали на восемь месяцев за кунг-фу прыжок в оскорбившего его болельщика «Кристал Пэлас». Без лидера «МЮ» смотрелся уныло, а бан истекал лишь в октябре 1995-го, поэтому на старте нового сезона Кантона не спасал Фергюсона в провальных матчах. «Манчестер» набирал очки и держался вторым, но во всем уступал «Ньюкаслу». Игра «сорок» произвела тот же эффект, что и преображение «Лестера» в 2015-м: команда Кигана на кураже выиграла девять из 10 первых матчей и превратилась в фаворита нейтральных болельщиков. Фанаты «Арсенала», «Ливерпуля», «Лидса» молились, чтобы «МЮ» снова упустил титул, остальные просто наслаждались легким и приятным стилем «Ньюкасла».

«Кевин хотел, чтобы мы развлекали зрителей, – вспомнил защитник Стив Хауи. – Чтобы мы побеждали правильно и делали фанатов счастливыми каждую неделю. Даже для защитников это было великолепно. Люди говорили, что у нас проблемы в обороне, но в том сезоне мы пропустили всего на два гола больше, чем «Манчестер».

Камбэк Кантона взбодрил «дьяволов», но восемь месяцев без футбола повлияли на форму Эрика, а «Ньюкасл» не сбавил темп. К тому моменту вся Англия понимала, что в чемпионате происходит нечто особенное: андердог за несколько месяцев уделал топа с большими возможностями и звездами в составе.

Роб Ли и игроки «Ньюкасла» в сезоне-1995/96Getty Images

«Играть в команде Кигана – потрясающий опыт, – признался бывший игрок «Ньюкасла» Роб Ли. – Это лучший период в моей карьере. Спросите игроков «МЮ», они знают, что мы были лучше. Для лиги было бы великолепно, если бы мы выиграли. Это показало бы, что можно побеждать с зрелищным атакующим футболом». Фергюсон мрачнел с каждым туром: «Манчестер» провалил декабрь, и к 20 января «Ньюкасл» оторвался на 12 очков. Фанаты на «Сент-Джеймс Парк» предвкушали первый титул за 69 лет – остаток чемпионата превратился в обратный отсчет до трофея. «Как болельщик «Ньюкасла», я очень хотел их победы, хотя в то время играл за «Блэкберн», – сказал Алан Ширер. – Тяжело определиться, на чьей ты стороне, но часть меня хотела, чтобы они это сделали. Я знал, что творилось в городе».

В середине зимы конкуренты смеялись над Фергюсоном, но шотландец вдруг напомнил о главных качествах «Юнайтед»: стойкости и менталитете победителя. «Красные дьяволы» играли скучно по сравнению с «Ньюкаслом» и все равно давали результат: даже в провальных матчах выжимали минимальные победы благодаря гениальным сэйвам Петера Шмейхеля и голам Кантона. К тому времени Эрик набрал форму и снова уничтожал лучших защитников изящными финтами. С конца января «МЮ» выиграл пять матчей подряд, но все еще прилично отставал от Шоуменов. Первый переломный момент случился 4 марта – «Ньюкасл» в очном матче полностью переиграл «Манчестер», но единственный мяч Кантона принес гостевую победу «дьяволам».

«Бывшие чемпионы перенесли много жестоких ударов, но ответили нокаутом, который может потопить «Ньюкасл», – предвидел значение той победы автор Daily Mail Нил Харман. «Манчестер» превратил кражу очков в обыденность – после матча с «сороками» команда Ферги будто действовала по одному алгоритму: не высовывалась, выдерживала несколько опасных атак соперника и отвечала одним голом. Затем «дьяволы» садились в защиту и цеплялись за результат – задолго до обвинений в трусливой тактике Жозе Моуринью. В следующем туре «МЮ» вырвал ничью у КПР, а потом обыграл «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ман Сити» и «Ковентри».

Эрик Кантона и Алекс Фергюсон, 1996 годGetty Images

Иронично, что самый мощный удар по надеждам «Ньюкасла» нанес «Ливерпуль» – получилось, что скаузеры помогли злейшим врагам. Наивные «сороки» не сели в оборону, даже когда вели со счетом 3:2, и получили два гола от Стэна Коллимора. Победа точно придала бы команде Кигана сил и эмоций до конца сезона, а поражение в добавленное время, наоборот, принесло боль и опустошение. Возможно, «Ньюкаслу» не хватило нескольких минут прагматизма, чтобы взять титул, но тренер сохранил верность философии и не отказался от открытого футбола. Несмотря на болезненный удар, Кевин не сдался, но психологическое преимущество перешло к Фергюсону.

Небольшой отрыв между командами сохранился до середины апреля, когда соперники по очереди вырвали победы у «Лидса». Сдержанный шотландец почувствовал, что англичанин на грани срыва и подтолкнул его саркастическим монологом на пресс-конференции. Ферги вскользь предположил, что команды вроде «Ноттингем Форест» – следующего соперника «Ньюкасла» – не так бьются за результат против «сорок», как с «МЮ». Это взбесило Кигана – тренер запрещал игрокам давать интервью, чтобы не наговорили глупостей, но на этот раз сам выступил по телевидению. «Я держался очень тихо, но после этих слов он опустился в моих глазах, – заявил разъяренный Киган. – Мы не должны так себя вести. Можете сказать ему, что мы все еще бьемся за титул, а ему нужно показать что-то против «Милдсбро». Я надеюсь, что мы у них выиграем. Я буду от этого в восторге».

Формально чемпион действительно определился в последнем туре, но игроки «МЮ» и Фергюсон знали: после выступления Кигана «Ньюкасл» потерял уверенность и лишился шансов. «Нас не удивила тирада тренера, – заверил Хауи. – Такие всплески эмоций – одна из причин, по которым нам нравилось играть в его команде. Мы постоянно видели подобное еще до того случая». Если Киган влюбил игроков и фанатов искренностью и романтичным подходом, то Ферги действовал с хирургической безжалостностью. В 38-м туре «МЮ» разгромил «Мидлсбро» спокойно, будто на тренировке, и в третий раз выиграл Премьер-лигу. «Ньюкасл» завершил сезон ничьей с «Тоттенхэмом» и отстал от чемпиона на четыре очка.

С тех пор Фергюсон принес «Юнайтед» еще 10 титулов, «Ман Сити» и «Челси» разбогатели, а Арсен Венгер построил непобедимый «Арсенал», но чемпион ни разу не отыгрывал такое отставание. «Выиграть в первый раз сложнее всего, – с горечью отметил Ли. – Для этого обязательно нужно немного удачи, и нам ее не хватило». «Я думаю об этом каждый день, – пожалел об упущенном титуле Бартон. – Каждое утро я просыпаюсь и думаю: «А что если?» «Вы не представляете, что произошло бы в городе, – добавил уроженец Ньюкасла Робби Эллиотт. – Можно бесконечно задаваться вопросами, как бы все сложилось. Куда бы мы двинулись дальше? Продолжили бы прогрессировать или разошлись по разным командам?» Несмотря на сожаления об упущенных возможностях, почти четверть века спустя большинство игроков того состава воспринимают то поражение как приключение, а не трагедию.

«Ньюкасл» остался в памяти поколения 1990-х народным чемпионом – он не занял первое место из-за слишком агрессивного стиля, но именно бесстрашие сделало команду Кигана интересной и обаятельной. Последние пару лет нейтральные болельщики так же восхищаются зрелищной игрой «Ливерпуля». «Красные» – не андердог вроде «Ньюкасла» и «Лестера», но им нужно справиться с похожим давлением: фанаты ждут первого титула с 1990-го. Плохая новость для хейтеров в том, что в Англии давно нет психолога уровня Фергюсона, а Клопп – не романтик вроде Кигана. К маю 2020-го поражение «Ньюкасла» в схватке с «МЮ» почти наверняка останется самым драматичным поворотом в истории Премьер-лиги.

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