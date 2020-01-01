Getty Images

ВАР опять помогает «Ливерпулю»: судья отменил гол «Сити» в матче с «Эвертоном»

ВАР опять помогает «Ливерпулю»: судья отменил гол «Сити» в матче с «Эвертоном»
Игорь Агафонов

9 мин. назадОбновлено 8 мин. назад

Английская Премьер-лига, 21-й тур: «Эвертон» против «Манчестер Сити».

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте