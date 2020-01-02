1 января «Арсенал» нанес поражение «МЮ» в матче 21-го тура со счетом 2:0. Победу лондонской команде принесли голы Николаса Пепе (8-я минута) и Сократиса Папастатопулоса (42).

Для «канониров» эта победа оказалась первой в сезоне над соперником, находящимся в первой половине таблице. В 9 предыдущих матчах «Арсенал» потерпел пять поражений и четырежды вырвал ничью.

«Арсенал» начал сезон под руководством Унаи Эмери, который был уволен в конце ноября.

В декабре команду возглавил Микель Артета. Под его руководством у команды победа над «МЮ», две ничьи и поражение от «Челси».

«Арсенал» поднялся на десятое место, «МЮ» идет пятым.

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