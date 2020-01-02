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Погба может потребоваться операция на голеностопе

Погба может потребоваться операция на голеностопе
Eurosport

1 час назад

О состоянии футболиста рассказал главный тренер Уле-Гуннар Сульшер.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что полузащитнику Полю Погба может потребоваться операция.

«Возможно, он пропустит три или четыре недели. Я не знаю точно. Его люди советуют ему сделать операцию – вероятно, он согласится на это», – цитирует Сульшера Daily Mail.

  • Сульшер рассказал о травме Погба перед матчем 21-го тура с «Арсеналом» – 26-летний француз повредил голеностоп.
  • Погба пропустил весь октябрь и ноябрь, в декабре он дважды вышел на замену.
  • «МЮ» проиграл «Арсеналу» со счетом 0:2.

«Они сделали худшее, что я видел в спорте». В 2004-м «Арсенал» и «МЮ» устроили великую бойню

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