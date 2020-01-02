Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью вышел на новый уровень эпичности. Во время матча 21-го тура чемпионата Англии Особенный заглянул в блокнот тренеров «Саутгемптона».

Судья Майкл Дин своевременно отреагировал и показал эпатажному португальцу желтую карточку. 56-летний Моуринью признал, что заслужил предупреждение.

«Я был груб, но я был груб с идиотом. Я точно заслужил карточку и перекинулся с тем парнем нехорошими словами», – цитирует Жозе BBC.

Во время матчей Моуринью сам часто делает заметки в блокноте.

«Тоттенхэм» проиграл со счетом 0:1.

Фанатка Моуринью с 38-ю татуировками в его честь набила неправильную эмблему «Тоттенхэма»

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