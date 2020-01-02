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«Я был груб с идиотом». Моуринью заглянул в блокнот тренеров «Саутгемптона» и получил желтую
Главный тренер «Тоттенхэма» хотел понять тактику соперника, которому уступал.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью вышел на новый уровень эпичности. Во время матча 21-го тура чемпионата Англии Особенный заглянул в блокнот тренеров «Саутгемптона».
Судья Майкл Дин своевременно отреагировал и показал эпатажному португальцу желтую карточку. 56-летний Моуринью признал, что заслужил предупреждение.
«Я был груб, но я был груб с идиотом. Я точно заслужил карточку и перекинулся с тем парнем нехорошими словами», – цитирует Жозе BBC.
- Во время матчей Моуринью сам часто делает заметки в блокноте.
- «Тоттенхэм» проиграл со счетом 0:1.
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