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«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ целый год и находится в шаге от рекорда лиги
Команда Клоппа мчит навстречу абсолютному величию.
2 декабря «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Шеффилд» (2:0) и оформил красивое достижение – «красные» непобедимы в АПЛ на протяжении 365 дней.
Последний раз команда Клоппа отдала сопернику три балла ровно год назад – в матче против «Манчестер Сити» 3-го января 2019 года.
Мерсисайдцы на пороге рекорда. В 20 матчах текущего чемпионата они набрали 58 очков – столько же, сколько «горожане» двумя сезонами ранее. В случае победы над «Тоттенхэмом» в следующем туре «красные» станут единоличными рекордсменами лиги.
- «Ливерпуль» потерял всего два балла за первый круг АПЛ, сыграв вничью с «МЮ» (1:1).
- «Красные» выиграли 18 матчей на «Энфилде» кряду в рамках лиги.
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