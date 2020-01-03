2 декабря «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Шеффилд» (2:0) и оформил красивое достижение – «красные» непобедимы в АПЛ на протяжении 365 дней.

Последний раз команда Клоппа отдала сопернику три балла ровно год назад – в матче против «Манчестер Сити» 3-го января 2019 года.

Мерсисайдцы на пороге рекорда. В 20 матчах текущего чемпионата они набрали 58 очков – столько же, сколько «горожане» двумя сезонами ранее. В случае победы над «Тоттенхэмом» в следующем туре «красные» станут единоличными рекордсменами лиги.

«Ливерпуль» потерял всего два балла за первый круг АПЛ, сыграв вничью с «МЮ» (1:1).

«Красные» выиграли 18 матчей на «Энфилде» кряду в рамках лиги.

Китайцы не хотят платить «Спартаку» за Фернандо, «Челси» мечтает о Заха. Главные трансферы четверга

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере