Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд подколол легендарного игрока «Манчестер Юнайтед» в послематчевом интервью.

С начала прошлого сезона у 21-летнего англичанина и его коллеги по левому флангу обороны Робертсона 37 ассистов на двоих – они лучшие распасовщики лиги за этот период. Трент обозначил глобальную миссию. «Мы с Эндрю хотим изменить восприятие крайних защитников. Как гласит знаменитая поговорка, никто не хочет вырасти крайним защитником или Гари Невиллом», – сказал англичанин в интервью BT Sports.

Трент вспомнил фразу телеведущего и бывшего игрока «Ливерпуля» Джимми Каррагера из 2014 года. Таким образом Карра подколол коллегу, находившегося с ним в этот момент в студии.

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