Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп метафорично объяснил, почему английские клубы играют слишком много матчей.

«Красные» в текущем сезоне поучаствовали уже в семи турнирах: Суперкубках Англии и Европы, чемпионате Англии, Кубках Лиги и Англии, Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира. Матчей так много, что в декабре клуб играл две встречи менее чем за сутки – двумя разными составами на двух континентах.

Клопп постоянно высказывается о том, что футболистам требуется больше отдыха. Юрген настолько часто затрагивает эту тему, что ему приходится находить новые способы выражения одной и той же мысли.

«Футбол – как хороший друг. Если ты видишь его дважды в год, то это здорово. А если каждый день, то думаешь: «Что он опять тут делает?» – цитирует Клоппа журналист Крис Баскомб.

«Ливерпуль» возглавляет таблицу АПЛ, опережая «Лестер» с матчем в запасе на 13 очков.

В следующем матче команда Юргена Клоппа сыграет дома с «Эвертоном» в рамках 1/32 Кубка Англии.

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