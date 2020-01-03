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Клопп – о календаре: «Если видишь хорошего друга каждый день, то думаешь: «Что он опять тут делает?»
Немецкий тренер в очередной раз говорит о том, что игрокам нужно больше отдыха.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп метафорично объяснил, почему английские клубы играют слишком много матчей.
«Красные» в текущем сезоне поучаствовали уже в семи турнирах: Суперкубках Англии и Европы, чемпионате Англии, Кубках Лиги и Англии, Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира. Матчей так много, что в декабре клуб играл две встречи менее чем за сутки – двумя разными составами на двух континентах.
Клопп постоянно высказывается о том, что футболистам требуется больше отдыха. Юрген настолько часто затрагивает эту тему, что ему приходится находить новые способы выражения одной и той же мысли.
«Футбол – как хороший друг. Если ты видишь его дважды в год, то это здорово. А если каждый день, то думаешь: «Что он опять тут делает?» – цитирует Клоппа журналист Крис Баскомб.
- «Ливерпуль» возглавляет таблицу АПЛ, опережая «Лестер» с матчем в запасе на 13 очков.
- В следующем матче команда Юргена Клоппа сыграет дома с «Эвертоном» в рамках 1/32 Кубка Англии.
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